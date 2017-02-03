 Potada zorlu maç – Fotomaç – 03 Şubat 2017
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    03 Şubat 2017, Cuma
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    Potada zorlu maç

    Potada zorlu maç

    G.Saray'ın bugünkü konuğu .

    Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında bugün Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods takımını konuk edecek. Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak. Ligde yaptığı 20 maçta 6 galibiyet, 14 yenilgi alan , son sırada bulunuyor. Konuk ekip Panathinaikos Superfoods ise 11 galibiyet 9 yenilgiyle yedinci sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Yunanistan temsilcisi, 85- 58'lik skorla kazanmıştı.
    1. 03 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:05
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