Potada zorlu maç
G.Saray'ın bugünkü konuğu Panathinaikos Superfoods.
Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında bugün Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods takımını konuk edecek. Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak. Ligde yaptığı 20 maçta 6 galibiyet, 14 yenilgi alan Galatasaray Odeabank, son sırada bulunuyor. Konuk ekip Panathinaikos Superfoods ise 11 galibiyet 9 yenilgiyle yedinci sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Yunanistan temsilcisi, 85- 58'lik skorla kazanmıştı.
- 03 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Arda Turan'a rekor teklif!
Toplam 7
Yorum
trabzon SPONZOR KIM OLUYO SIMDI :)
- Emenike ve Van der Wiel takımla çalıştı
Toplam 5
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POYRAZ Aziz senden bıktık inan bıktık git artık git ya yeter arkadaş yeter koskoca FB mizi yedin bitirdin sıradan bir takım haline getirdin git.
- ''Benim için yeni bir hayat başlamıştı''
Toplam 5
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Bence Bence biz Onu yanlis Yerde Kulaniyorus Cok Agir Bi oyuncu bence Kaleye Sut atmaya Ugrasin adam Gecmeyi Bence 10 Numara Olabillir
Potada zorlu maç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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