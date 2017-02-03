Ocak ayı şampiyonu!
Cimbom, geçmiş yıllara göre tasarrufa gitse de ara dönemde aldığı iki oyuncu ile ligin en çok para harcayan takımı oldu.
Ara transfer dönemi sona ererken Süper Lig kulüpleri maddi açıdan pek de iyi durumda olmamasına karşın son 10 yılın en çok harcamasını yaparken (23.5 milyon euro) Galatasaray bu sezon da birinci sırada yer aldı. 2013 ve 2014 yıllarında toplam 70 milyon euro'nun üzerinde bir bonservis harcaması yapan sarı-kırmızılı ekip bu ara transfer döneminde tasarrufa gitse de 6 milyon euro (Rodrigues 3.5, Ahmet Çalık 2.5 milyon euro) harcadı ve şampiyonluğu kimselere kaptırmadı.
Galatasaray'ı bu sezon başarılı bir çıkışa imza atan Başakşehir takip ediyor. Junior Caiçara'yı 3, İrfan Can Kahveci'yi ise 1.750 milyon euro'ya alan turuncu-lacivertli ekip, Adebayor için ise bonservis bedeli ödemedi.
Rodallega'yı 1.6, Mas'ı 1.5 milyon euro, Castillo'yu 950 ve Olcay'ı 200 bin euro karşılığında transfer eden Trabzonspor böylece 4.250 milyon euro harcadı ve 3. sırada yer aldı. 4.2 milyon euro karşılığında Mitrovic'i kadrosuna katan Beşiktaş da ilk 4'e girdi. 100 bin euro'ya Karavaiev'i kiralayan Fenerbahçe ise ara dönemde bonservis bedeli ödememe geleneğini sürdürdü.
MANCİNİ İLK SIRADA
Galatasaray, son 10 sezonun ara transfer dönemleri baz alındığında, en çok harcamayı Roberto Mancini yönetiminde 2013-2014'te (O dönemdeki kura göre 14.1 milyon euro) yaptı.
İKİ KATI FARK ATTI
Ara transfer döneminin şampiyonu Galatasaray 35.6 milyon euro'yla son 10 sezonun ara transfer dönemlerinde en çok para harcayan kulüp konumunda bulunuyor. Cimbom'u, 18.57 milyon euro'yla Trabzonspor, 18.54 milyon euro'yla Beşiktaş ve 10.9 milyon euro'yla da Fenerbahçe takip ediyor.
Galatasaray'ı bu sezon başarılı bir çıkışa imza atan Başakşehir takip ediyor. Junior Caiçara'yı 3, İrfan Can Kahveci'yi ise 1.750 milyon euro'ya alan turuncu-lacivertli ekip, Adebayor için ise bonservis bedeli ödemedi.
Rodallega'yı 1.6, Mas'ı 1.5 milyon euro, Castillo'yu 950 ve Olcay'ı 200 bin euro karşılığında transfer eden Trabzonspor böylece 4.250 milyon euro harcadı ve 3. sırada yer aldı. 4.2 milyon euro karşılığında Mitrovic'i kadrosuna katan Beşiktaş da ilk 4'e girdi. 100 bin euro'ya Karavaiev'i kiralayan Fenerbahçe ise ara dönemde bonservis bedeli ödememe geleneğini sürdürdü.
MANCİNİ İLK SIRADA
Galatasaray, son 10 sezonun ara transfer dönemleri baz alındığında, en çok harcamayı Roberto Mancini yönetiminde 2013-2014'te (O dönemdeki kura göre 14.1 milyon euro) yaptı.
İKİ KATI FARK ATTI
Ara transfer döneminin şampiyonu Galatasaray 35.6 milyon euro'yla son 10 sezonun ara transfer dönemlerinde en çok para harcayan kulüp konumunda bulunuyor. Cimbom'u, 18.57 milyon euro'yla Trabzonspor, 18.54 milyon euro'yla Beşiktaş ve 10.9 milyon euro'yla da Fenerbahçe takip ediyor.
- 03 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:01
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Arda Turan'a rekor teklif!
Toplam 7
Yorum
trabzon SPONZOR KIM OLUYO SIMDI :)
- Emenike ve Van der Wiel takımla çalıştı
Toplam 5
Yorum
POYRAZ Aziz senden bıktık inan bıktık git artık git ya yeter arkadaş yeter koskoca FB mizi yedin bitirdin sıradan bir takım haline getirdin git.
- ''Benim için yeni bir hayat başlamıştı''
Toplam 5
Yorum
Bence Bence biz Onu yanlis Yerde Kulaniyorus Cok Agir Bi oyuncu bence Kaleye Sut atmaya Ugrasin adam Gecmeyi Bence 10 Numara Olabillir
Ocak ayı şampiyonu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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