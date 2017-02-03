Kanatlar uçuşa hazır
Jan Olde Riekerink, Başakşehir'i de bu sezonun en formda silahları olan Bruma ve Yasin ile vuracak.
Jan Olde Riekerink bu iki isme karşı büyük bir güven duyarken, oyun sistemini de buna göre kuruyor. Hollandalı çalıştırıcı, iki oyuncudan ofans özellikleri dışında defansa da yardım etmelerini istedi. Bunun yanı sıra sakatlıktan golle dönen Sinan Gümüş ve ara transfer döneminde takıma katılan Garry Rodrigues yedek kulübesinde şans bekleyecek. Hollandalı hoca, oyunun gidişatına göre bu iki isme de görev verecek.
?İKİ YILDIZDAN 17 GOL
Yasin bu sezon oynadığı 23 karşılaşmada 10 gol atıp, 1 asist yaparken Bruma da ondan aşağı kalmadı. Portekizli yıldız da 24 karşılaşmada, 7 gol, 5 asistlik katkı yaptı.
?İKİ YILDIZDAN 17 GOL
Yasin bu sezon oynadığı 23 karşılaşmada 10 gol atıp, 1 asist yaparken Bruma da ondan aşağı kalmadı. Portekizli yıldız da 24 karşılaşmada, 7 gol, 5 asistlik katkı yaptı.
- 03 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:00
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 7
Yorum
trabzon SPONZOR KIM OLUYO SIMDI :)
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Toplam 5
Yorum
POYRAZ Aziz senden bıktık inan bıktık git artık git ya yeter arkadaş yeter koskoca FB mizi yedin bitirdin sıradan bir takım haline getirdin git.
- ''Benim için yeni bir hayat başlamıştı''
Toplam 5
Yorum
Bence Bence biz Onu yanlis Yerde Kulaniyorus Cok Agir Bi oyuncu bence Kaleye Sut atmaya Ugrasin adam Gecmeyi Bence 10 Numara Olabillir
Kanatlar uçuşa hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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