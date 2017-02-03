 Kalkavan ile 4. kez – Fotomaç – 03 Şubat 2017
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    03 Şubat 2017, Cuma
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    Kalkavan ile 4. kez

    Kalkavan ile 4. kez
    'ın ile yarın 20.30'da oynayacağı maçını yönetecek. Bu sezon ligde toplamda 11 karşılaşmada düdük çalan Kalkavan, bu sezon 4. kez sarı-kırmızılı takımın maçında görevlendirildi. Cimbom bu maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Başakşehir'in ise Mete Kalkavan ile 1 galibiyet, 1 beraberliği bulunuyor.
    1. 03 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:03
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