Kalkavan ile 4. kez
Galatasaray'ın Medipol Başakşehir ile yarın 20.30'da oynayacağı Türkiye Kupası maçını Mete Kalkavan yönetecek. Bu sezon ligde toplamda 11 karşılaşmada düdük çalan Kalkavan, bu sezon 4. kez sarı-kırmızılı takımın maçında görevlendirildi. Cimbom bu maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Başakşehir'in ise Mete Kalkavan ile 1 galibiyet, 1 beraberliği bulunuyor.
- 03 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:03
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Arda Turan'a rekor teklif!
Toplam 7
Yorum
trabzon SPONZOR KIM OLUYO SIMDI :)
- Emenike ve Van der Wiel takımla çalıştı
Toplam 5
Yorum
POYRAZ Aziz senden bıktık inan bıktık git artık git ya yeter arkadaş yeter koskoca FB mizi yedin bitirdin sıradan bir takım haline getirdin git.
- ''Benim için yeni bir hayat başlamıştı''
Toplam 5
Yorum
Bence Bence biz Onu yanlis Yerde Kulaniyorus Cok Agir Bi oyuncu bence Kaleye Sut atmaya Ugrasin adam Gecmeyi Bence 10 Numara Olabillir
Kalkavan ile 4. kez haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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