''İki kupayı da istiyoruz"

Avrupa’da yer almadıkları için lig ve Türkiye Kupası’nda başarılı olmak istediklerini ifade eden Hollandalı çalıştırıcı, “Emin adımlarla yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi.

Akhisar Belediyespor'u farklı yenerek moral bulan Galatasaray, gözünü yarın oynayacağı Başakşehir maçına dikti. Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırmak isteyen sarı-kırmızılı ekipte, teknik direktör Jan Olde Riekerink, "Çok önemli bir maç bizi bekliyor" diye konuştu. A Spor'a özel açıklamalarda bulunan başarılı çalıştırıcı, "Bu sezon iki hedefimiz var. Biri Türkiye Kupası, diğeri ise lig şampiyonluğu... Başakşehir'i yenmek ve Avrupa'da olmadığımız için bu hedefler doğrultusunda emin adımlarla yürümek istiyoruz" ifadesini kullandı.



REKABET DAHA DA ARTACAK

Sakat ve cezalı oyuncuların çoğunun takıma katılmasının memnuniyet verici olduğunu belirten Riekerink, "Sakatlıklar bittiğinde, cezalar sona erdiğinde tüm hocalar mutlu olur. Çünkü önemli olan takım içi rekabet. Her oyuncu iyi oynamak zorunda kalır. İyi oynamadığında ise arkasında birinin olması takım için avantajdır" ifadesini kullanırken transfer döneminin gözdesi Lukas Podolski'nin takımda kalmasını da değerlendirdi.



TEHLİKE HENÜZ GEÇMEDİ

Sarı-kırmızılı çalıştırıcı, Alman yıldız ve yeni transferle ilgili şunları söyledi: "Aramıza yeni yeni katılan arkadaşlarımız oldu. Rekabet seviyemiz zaten yüksekti, şimdi daha da yükseldi. Transfer dönemi kapandı ama Japonya ve Çin'de transfer dönemi devam ediyor. Lukas Podolski'nin bizimle kalması mutluluk verici. Benim ve yardımcılarımın da beklentisi Lukas'ın sezon sonuna kadar devam etmesi yönünde. Ve bizimle kalacak diye de düşünüyorum..."



METİN OKTAY'I ÇOK İYİ TANIYORUM

Dün G.Saray'ın unutulmaz ismi Metin Oktay'ın doğum günüydü. 2 Şubat 1936 tarihinde dünyaya gelen Taçsız Kral'la ilgili dün birçok mesaj paylaşılırken Oktay, Riekerink'e de soruldu. Hollandalı çalıştırıcı, "Metin Oktay, benim de çok iyi bildiğim, tanıdığım biri. G.Saray tarihi için yaptıkları ortada" diye konuştu.



Savaş ÇORLU