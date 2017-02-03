 Davala hoca oldu – Fotomaç – 03 Şubat 2017
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    03 Şubat 2017, Cuma
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    Davala hoca oldu

    Davala hoca oldu
    , ilklere imza atmaya devam ediyor. Yönetimini eski futbolcular Murat Erdoğan, , Ömer Erdoğan, Cihan Haspolatlı, Yıldıray Baştürk'ün üstlendiği mavi-beyazlılar sürpriz bir kararla teknik direktörlüğe de başkan yardımcısı Ümit Davala'yı getirme kararı aldı.
    1. 03 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:04
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