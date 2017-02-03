Bruma’ya yeni teklif
Galatasaray yönetimi, haftaya yapılacak görüşmede Portekizli oyuncuya ileri tarihli sözleşme önerecek.
Bruma'nın menajeri haftaya Çarşamba günü İstanbul'da olacak... Yönetim, yapılacak bu görüşmede Portekizli oyuncunun sözleşmesini uzatmak istiyor. Şu anda 1.2 milyon euro alan ve gelecek sezonda da aynı parayı almaya devam edecek olan Portekizli futbolcunun sözleşmesine zam yapılması planlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Avrupa takımlarının gözdesi Bruma'yı 2.2 milyon euro'su garanti para olmak üzere, maç başılar ve bonuslarla birlikte toplam 3 milyon euro'ya ikna etmek ve sözleşmesini 5 yıla çıkarmayı hedefliyor.
Fakat yönetimin önünde büyük bir engel var. UEFA'nın koyduğu 65 milyon euro'luk limitin 63.5 milyon euro'su dolu... Bu yüzden anlaşma sağlanabilirse Bruma'nın sözleşmesi ancak gelecek sezondan itibaren geçerli olacak.
Fakat yönetimin önünde büyük bir engel var. UEFA'nın koyduğu 65 milyon euro'luk limitin 63.5 milyon euro'su dolu... Bu yüzden anlaşma sağlanabilirse Bruma'nın sözleşmesi ancak gelecek sezondan itibaren geçerli olacak.
- 03 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:31
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Arda Turan'a rekor teklif!
Toplam 7
Yorum
trabzon SPONZOR KIM OLUYO SIMDI :)
- Emenike ve Van der Wiel takımla çalıştı
Toplam 5
Yorum
POYRAZ Aziz senden bıktık inan bıktık git artık git ya yeter arkadaş yeter koskoca FB mizi yedin bitirdin sıradan bir takım haline getirdin git.
- ''Benim için yeni bir hayat başlamıştı''
Toplam 5
Yorum
Bence Bence biz Onu yanlis Yerde Kulaniyorus Cok Agir Bi oyuncu bence Kaleye Sut atmaya Ugrasin adam Gecmeyi Bence 10 Numara Olabillir
Bruma’ya yeni teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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