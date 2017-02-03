 3 bilet kampanyası – Fotomaç – 03 Şubat 2017
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    03 Şubat 2017, Cuma
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    3 bilet kampanyası

    3 bilet kampanyası
    'ın 'da oynayacağı Kayserispor, Beşiktaş ve Gençlerbirliği maçları için biletler 3'lü paket ile satışa çıktı. Dün itibarıyla genel satışa sunulan biletlerin fiyatları 180 ile 1200 TL arasında değişiyor.
    1. 03 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:02
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