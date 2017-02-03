 15 bin lira ceza kesti – Fotomaç – 03 Şubat 2017
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    03 Şubat 2017, Cuma
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    15 bin lira ceza kesti

    15 bin lira ceza kesti
    , 'a para cezası kesti. Yapılan açıklamada, "Galatasaray A.Ş.'nin Akhisar maçında zaman çizelgesine uymaması nedeniyle 15 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadesi kullanıldı.
    1. 03 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:03
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