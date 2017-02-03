15 bin lira ceza kesti
PFDK, Galatasaray'a para cezası kesti. Yapılan açıklamada, "Galatasaray A.Ş.'nin Akhisar maçında zaman çizelgesine uymaması nedeniyle 15 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadesi kullanıldı.
- 03 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:03
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 7
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trabzon SPONZOR KIM OLUYO SIMDI :)
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POYRAZ Aziz senden bıktık inan bıktık git artık git ya yeter arkadaş yeter koskoca FB mizi yedin bitirdin sıradan bir takım haline getirdin git.
- ''Benim için yeni bir hayat başlamıştı''
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Bence Bence biz Onu yanlis Yerde Kulaniyorus Cok Agir Bi oyuncu bence Kaleye Sut atmaya Ugrasin adam Gecmeyi Bence 10 Numara Olabillir
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