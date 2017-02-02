Riekerink'ten Podolski açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, "Bu sezonun başında Türkiye Kupası ve lig şampiyonluğu hedefimiz vardı. Avrupa'da olmadığımız için bu hedefler doğrultusunda emin adımlarla yürümek istiyoruz" dedi. Riekerink, takımdan ayrılması gündemde olan Podolski'yle ilgili de konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Galatasaray'ın deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir karşılaşması öncesi sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.



Jan Olde Riekerink, Medipol Başakşehir maçının önemini vurgulayarak, "Çok önemli bir maç bizi bekliyor. Bu sezonun başında iki hedefimiz vardı. Biri Türkiye Kupası, diğeri ise lig şampiyonluğuydu. Avrupa'da olmadığımız için bu hedefler doğrultusunda emin adımlarla yürümek istiyoruz" şeklinde konuştu.



"Önemli olan takım içi rekabet"

Takım içindeki rekabet ortamı ile ilgili konuşan Hollandalı çalıştırıcı, "Sakatlıklar bittiğinde, cezalar sona erdiğinde tüm hocalar mutlu olur. Çünkü önemli olan takım içi rekabet. Her oyuncu iyi oynamak zorunda kalır. İyi oynamadığında ise arkasında birinin olması takım için avantajdır" ifadelerini kullandı.



"Podolski'nin sezon sonuna kadar kalmasını istiyoruz"

Riekerink, Alman oyuncu Lukas Podolski'nin sezon sonuna kadar takımda kalmasını istediğini dile getirerek, "Aramıza yeni yeni katılan arkadaşlarımız oldu. Rekabet seviyemiz zaten yüksekti, şimdi daha da yükseldi. Transfer dönemi kapandı ama Japonya ve Çin'de transfer dönemi devam ediyor. Podolski'nin bizimle kalması mutluluk verici. Benim ve yardımcılarımın da beklentisi Lukas'ın sezon sonuna kadar devam etmesi yönünde. Ve bizimle kalacak diye de düşünüyorum" açıklamasını yaptı.



"Galatasaray tarihinde önemli oyuncular var"

Galatasaray'ın efsane isimlerinden olan Metin Oktay'ın doğum gününü hatırlatarak, çok önemli bir gün olduğunu ifade eden başarılı teknik adam, "Tesislere gelirken her gün onun anıtını görüyoruz. Diğer taraftan Galatasaray gibi büyük bir camianın tarihinde çok önemli oyuncular yer alıyor" ifadelerine yer verdi.