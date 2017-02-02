Riekerink’i aldı bir telaş
Sakat ve cezalı oyuncuların takıma katılmasıyla seçim yapmakta zorlanıyor.
Galatasaray'da keyifler iyi, moraller yerinde... Sakatların iyileşmesi, cezaların bitmesiyle bu kez Jan Olde Riekerink'i tatlı bir sıkıntı bastı. Serdar Aziz dışında sakat oyuncusu kalmayan Hollandalı teknik adam, Başakşehir ile oynanacak kupa maçında ideale yakın bir kadroyla sahaya çıkacak ama bol alternatifli kadrodan seçim yapmak biraz zor olacak. İşte forma bekleyen oyuncular ve rakipleri:
Defansta Semih Kaya toparladı. Takımın yenisi Ahmet Çalık'ın cezası bitti. Hakan Balta her zamanki gibi... Affedilen Aurelien Chedjou ise idmanlarda iyi çalışıyor. Tüm bunların yanında iyileşen ve çalışmalarda üzerine koymaya başlayan Koray Günter de Riekerink'in aklını karıştırıyor.
Akhisar maçında ön liberoda beklentilerin üzerine çıkan Josue "Burası benim yerim" dedi. Son haftaların iyisi De Jong'un cezası bitti. İlk haftaların en formda ismi Tolga'nın sakatlığı da tamamen geçti. Bir de Selçuk İnan var. İki forma için 4 aday...
Forma Yasin'de ama kendisine alttan ciddi bir pres var. Sinan Gümüş sıkı döndü. Rodrigues "Ben de varım" diyor. Bruma ise golleri sıralıyor. Yine 2 forma ve 4 aday...
Transfer dedikoduları Podolski'yi adeta ateşledi. Eskisinden daha çalışkan, daha profesyonel, daha içten... Eren'in pek şansı yok ama tecrübeli oyuncu da forma bekliyor.
Defansta Semih Kaya toparladı. Takımın yenisi Ahmet Çalık'ın cezası bitti. Hakan Balta her zamanki gibi... Affedilen Aurelien Chedjou ise idmanlarda iyi çalışıyor. Tüm bunların yanında iyileşen ve çalışmalarda üzerine koymaya başlayan Koray Günter de Riekerink'in aklını karıştırıyor.
Akhisar maçında ön liberoda beklentilerin üzerine çıkan Josue "Burası benim yerim" dedi. Son haftaların iyisi De Jong'un cezası bitti. İlk haftaların en formda ismi Tolga'nın sakatlığı da tamamen geçti. Bir de Selçuk İnan var. İki forma için 4 aday...
Forma Yasin'de ama kendisine alttan ciddi bir pres var. Sinan Gümüş sıkı döndü. Rodrigues "Ben de varım" diyor. Bruma ise golleri sıralıyor. Yine 2 forma ve 4 aday...
Transfer dedikoduları Podolski'yi adeta ateşledi. Eskisinden daha çalışkan, daha profesyonel, daha içten... Eren'in pek şansı yok ama tecrübeli oyuncu da forma bekliyor.
- 02 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 2 oyuncu affedildi
Toplam 31
Yorum
hoca arıza sivastan alınmış diye atıfı gelir gelmez kafadan silen bir hoca varken başarı nasıl olsun.
- ''Fenerbahçe maçı çıkış maçımız''
Toplam 3
Yorum
akpınar ne fenerbagceymis arkadaş herkez fb maçını çıkış görüyor..helal be fb büyüklüğün yeter
- Fener'de hesap vakti
Toplam 27
Yorum
atıf-alper-salih-souza takımın orta sahası var ama onu oynatacak hoca yok..jozeph ve topal yan yana oynatılamaz..o zaman perro neden gönderildi..
Riekerink’i aldı bir telaş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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