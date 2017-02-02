 Riekerink’i aldı bir telaş – Fotomaç – 02 Şubat 2017
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    02 Şubat 2017, Perşembe
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    Riekerink’i aldı bir telaş

    Riekerink’i aldı bir telaş

    Sakat ve cezalı oyuncuların takıma katılmasıyla seçim yapmakta zorlanıyor.

    'da keyifler iyi, moraller yerinde... Sakatların iyileşmesi, cezaların bitmesiyle bu kez Jan Olde Riekerink'i tatlı bir sıkıntı bastı. Serdar Aziz dışında sakat oyuncusu kalmayan Hollandalı teknik adam, Başakşehir ile oynanacak kupa maçında ideale yakın bir kadroyla sahaya çıkacak ama bol alternatifli kadrodan seçim yapmak biraz zor olacak. İşte forma bekleyen oyuncular ve rakipleri:

    Defansta Semih Kaya toparladı. Takımın yenisi Ahmet Çalık'ın cezası bitti. Hakan Balta her zamanki gibi... Affedilen Aurelien Chedjou ise idmanlarda iyi çalışıyor. Tüm bunların yanında iyileşen ve çalışmalarda üzerine koymaya başlayan Koray Günter de Riekerink'in aklını karıştırıyor.

    Akhisar maçında ön liberoda beklentilerin üzerine çıkan Josue "Burası benim yerim" dedi. Son haftaların iyisi De Jong'un cezası bitti. İlk haftaların en formda ismi Tolga'nın sakatlığı da tamamen geçti. Bir de Selçuk İnan var. İki forma için 4 aday...

    Forma Yasin'de ama kendisine alttan ciddi bir pres var. Sinan Gümüş sıkı döndü. Rodrigues "Ben de varım" diyor. Bruma ise golleri sıralıyor. Yine 2 forma ve 4 aday...

    Transfer dedikoduları Podolski'yi adeta ateşledi. Eskisinden daha çalışkan, daha profesyonel, daha içten... Eren'in pek şansı yok ama tecrübeli oyuncu da forma bekliyor.
    1. 02 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:00
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