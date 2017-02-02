Rekora üç kaldı

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Fernando Muslera, Süper Lig'de 3 maçta daha oynaması durumunda sarı-kırmızılı ekibin tarihine geçen Simoviç'in Galatasaray formasıyla ligde en fazla forma giyen (188) yabancı futbolcu rekorunu egale edecek.
Sarı-kırmızılı takıma 2011-2012 sezonunda transfer olan Muslera, 6 sezonda Galatasaray'ın değişmez isimlerinden oldu. Süper Lig'in 19. haftasında yapılan Akhisar Belediyespor müsabakasında 185. lig maçında sarı-kırmızılı takımın kalesini koruyan deneyimli kaleci, Prekazi ve Mondragon'u yakaladı.
EFSANELERİ GERİDE BIRAKTI
Muslera, Galatasaray tarihine geçmiş birçok futbolcunun elinde bulundurduğu rekorları tarihe gömdü. Galatasaray'daki ilk sezonunda şampiyonluk yaşayan 30 yaşındaki Uruguaylı, 16 maçta kalesini gole kapatarak Taffarel ve Mondragon'un 15'er maçlık rekorunu kırmıştı. Sarı-kırmızılı ekipte 6. sezonunu yaşayan Muslera, 10 kupa kaldırarak Hagi'nin rekorunu da egale etmişti.
EFSANELERİ GERİDE BIRAKTI
Muslera, Galatasaray tarihine geçmiş birçok futbolcunun elinde bulundurduğu rekorları tarihe gömdü. Galatasaray'daki ilk sezonunda şampiyonluk yaşayan 30 yaşındaki Uruguaylı, 16 maçta kalesini gole kapatarak Taffarel ve Mondragon'un 15'er maçlık rekorunu kırmıştı. Sarı-kırmızılı ekipte 6. sezonunu yaşayan Muslera, 10 kupa kaldırarak Hagi'nin rekorunu da egale etmişti.
- 02 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:58
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 2 oyuncu affedildi
Toplam 31
Yorum
hoca arıza sivastan alınmış diye atıfı gelir gelmez kafadan silen bir hoca varken başarı nasıl olsun.
- ''Fenerbahçe maçı çıkış maçımız''
Toplam 3
Yorum
akpınar ne fenerbagceymis arkadaş herkez fb maçını çıkış görüyor..helal be fb büyüklüğün yeter
- Fener'de hesap vakti
Toplam 27
Yorum
atıf-alper-salih-souza takımın orta sahası var ama onu oynatacak hoca yok..jozeph ve topal yan yana oynatılamaz..o zaman perro neden gönderildi..
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