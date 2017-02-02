 Rekora üç kaldı – Fotomaç – 02 Şubat 2017
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    02 Şubat 2017, Perşembe
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    Rekora üç kaldı

    Rekora üç kaldı

    , Süper Lig'de 3 maçta daha oynaması durumunda sarı-kırmızılı ekibin tarihine geçen Simoviç'in formasıyla ligde en fazla forma giyen (188) yabancı futbolcu rekorunu egale edecek.

    Sarı-kırmızılı takıma 2011-2012 sezonunda transfer olan Muslera, 6 sezonda 'ın değişmez isimlerinden oldu. Süper Lig'in 19. haftasında yapılan Akhisar Belediyespor müsabakasında 185. lig maçında sarı-kırmızılı takımın kalesini koruyan deneyimli kaleci, Prekazi ve Mondragon'u yakaladı.

    EFSANELERİ GERİDE BIRAKTI
    Muslera, Galatasaray tarihine geçmiş birçok futbolcunun elinde bulundurduğu rekorları tarihe gömdü. Galatasaray'daki ilk sezonunda şampiyonluk yaşayan 30 yaşındaki Uruguaylı, 16 maçta kalesini gole kapatarak Taffarel ve Mondragon'un 15'er maçlık rekorunu kırmıştı. Sarı-kırmızılı ekipte 6. sezonunu yaşayan Muslera, 10 kupa kaldırarak Hagi'nin rekorunu da egale etmişti.
    1. 02 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:58
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