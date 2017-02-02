''Ortamı germeyin''
- 02 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:36
- Rodallega umudu
Toplam 1
Yorum
Xxx Cardozo iş yapmadı diyen halt etmiştir 2 sezonda 30 un üzerinde gole katkısı vardı.
- İlk aday Roberto Carlos!
Toplam 2
Yorum
büyük başgan çok doğru bir hamle olur. hemen takımın başına geçerse sezon sonu gelmeden carlosu da gönderip ümit özatı takımın başına getirebiliriz
- Adebayor bombası
Toplam 4
Yorum
Ferman Ne yani kendi halimize mi aciyalim yoksa buna mi bize ne halinden bas bas paralari leyla ya sonra vay cektiklerine vay be ne güzel dunya
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