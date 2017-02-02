 ''Ortamı germeyin'' – Fotomaç – 02 Şubat 2017
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    02 Şubat 2017, Perşembe
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    ''Ortamı germeyin''

    ''Ortamı germeyin''
    Başkanı 'ın " ile sayemizde kardeş" oldu sözlerine Galatasaray'dan tepki geldi. Sarı-kırmızılı kulübün yöneticisi Levent Nazifoğlu, "Başkanın ne demek istediğini anlamış değilim. Fenerbahçe ile Galatasaray dosttur. Ne gerek var bunları konuşmaya! Beşiktaş'ın üstüne kimsenin geldiği yok. Ortamı daha fazla germemek lazım" dedi.
    1. 02 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:36
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