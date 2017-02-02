 Janssen’den ret – Fotomaç – 02 Şubat 2017
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    02 Şubat 2017, Perşembe
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    Janssen’den ret

    Janssen’den ret
    G.Saray transferin son günündeki hamlesinden olumsuz yanıt aldı. 'dan Vincent Janssen'in transferi için temaslar yapan sarı-kırmızılılara ret cevabı verildi. 22 yaşındaki forvetin menajeri de bu girişimi doğrulayarak "Galatasaray, onu çok istedi ama bu gerçekleşmeyecek. Janssen, Tottenham'da mutlu" ifadelerini kullandı.
    1. 02 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:13
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