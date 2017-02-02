 Hamit çok hırslı – Fotomaç – 02 Şubat 2017
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    02 Şubat 2017, Perşembe
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    Hamit çok hırslı

    Hamit çok hırslı
    Bundesliga ekibi 'a transfer olan Hamit Altıntop, yeni takımında tekrar kendini göstermek istediğini dile getirdi. Formsuz olduğunu kabul eden tecrübeli oyuncu, "Sıkı çalışarak takımın seviyesine geleceğim. Niyetim kendimi yeniden göstermek" şeklinde konuştu.
    1. 02 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:14
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