''G.Saray en büyük takım''
“Arsenal ile anılmak güzel ama Galatasaray benim için en büyük takım”
Transferiyle fazla ilgilenmediğini kaydeden Bruma, "Arsenal ile adımın anılması benim için güzel bir duygu. Ama hiçbir zaman iki kulübü aynı anda düşünmedim. Böyle haberleri görmek güzel ama ben Galatasaray'ın bir oyuncusuyum ve buraya odaklanmış durumdayım" dedi. Portekizli oyuncu, sözleşmesini uzatıp uzatmayacağının sorulması üzerine ise şöyle konuştu: "Benim amacım, verebileceğimin en iyisini kulübüme verebilmek. Şu an benim için en büyük takım Galatasaray. Avrupa'nın başarılı bir futbolcusu olmak, Avrupa futboluna damga vurmak istiyorum ve bunu başarabileceğimi biliyorum."
GOL ATMAYA ALIŞTIM
"Galatasaray'da şu an her şey harika gidiyor. Gol atıyorum, takımıma yardım ediyorum ve bunlar beni takım içinde önemli bir futbolcu gibi hissettiriyor. Hayatımın en iyi anlarını yaşıyorum. Attığım goller, beni daha yüksek seviyelere taşıyacaktır."
DIŞARI ÇIKMIYORUM
"Çok sakin, kendimi futbola adamış durumdayım. Evden uzağa pek çıkmıyorum. Bunda taraftarların durumu da etkili tabii. Dışarı çıktığımda beni hemen tanıyorlar ve yanıma geliyorlar. Gerçekten çok sadıklar."
- 02 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:40
- Rodallega umudu
Toplam 1
Yorum
Xxx Cardozo iş yapmadı diyen halt etmiştir 2 sezonda 30 un üzerinde gole katkısı vardı.
- İlk aday Roberto Carlos!
Toplam 2
Yorum
büyük başgan çok doğru bir hamle olur. hemen takımın başına geçerse sezon sonu gelmeden carlosu da gönderip ümit özatı takımın başına getirebiliriz
- Adebayor bombası
Toplam 4
Yorum
Ferman Ne yani kendi halimize mi aciyalim yoksa buna mi bize ne halinden bas bas paralari leyla ya sonra vay cektiklerine vay be ne güzel dunya
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