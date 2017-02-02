 ''G.Saray en büyük takım'' – Fotomaç – 02 Şubat 2017
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    02 Şubat 2017, Perşembe
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    ''G.Saray en büyük takım''

    ''G.Saray en büyük takım''

    ile anılmak güzel ama benim için en büyük takım”

    'a muhteşem bir dönüş gerçekleştiren , İspanya basınına verdiği özel röportajda önemli açıklamalarda bulundu. 22 yaşındaki genç yıldız, "Daha büyük bir takıma gitmek istemiyor musun?" sorusuna "Şu an benim için en büyük takım Galatasaray" cevabını verdi.

    Transferiyle fazla ilgilenmediğini kaydeden Bruma, " ile adımın anılması benim için güzel bir duygu. Ama hiçbir zaman iki kulübü aynı anda düşünmedim. Böyle haberleri görmek güzel ama ben Galatasaray'ın bir oyuncusuyum ve buraya odaklanmış durumdayım" dedi. Portekizli oyuncu, sözleşmesini uzatıp uzatmayacağının sorulması üzerine ise şöyle konuştu: "Benim amacım, verebileceğimin en iyisini kulübüme verebilmek. Şu an benim için en büyük takım Galatasaray. Avrupa'nın başarılı bir futbolcusu olmak, Avrupa futboluna damga vurmak istiyorum ve bunu başarabileceğimi biliyorum."

    GOL ATMAYA ALIŞTIM
    "Galatasaray'da şu an her şey harika gidiyor. Gol atıyorum, takımıma yardım ediyorum ve bunlar beni takım içinde önemli bir futbolcu gibi hissettiriyor. Hayatımın en iyi anlarını yaşıyorum. Attığım goller, beni daha yüksek seviyelere taşıyacaktır."

    DIŞARI ÇIKMIYORUM
    "Çok sakin, kendimi futbola adamış durumdayım. Evden uzağa pek çıkmıyorum. Bunda taraftarların durumu da etkili tabii. Dışarı çıktığımda beni hemen tanıyorlar ve yanıma geliyorlar. Gerçekten çok sadıklar."
    1. 02 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:40
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