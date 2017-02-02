Galatasaray'a Tolga Ciğerci müjdesi
Son olarak 29 Ekim 2016'da Adanaspor'a karşı forma giyen ve kısa sürede futbola dönmesi beklenen Tolga Cieğerci, 4 ay aradan sonra forma giyecek düzeye geldi.
Galatasaray'da zorlu kupa mücadelesi öncesinde Serdar Aziz 'den başka sakat oyuncu bulunmuyor. Ameliyat olmadan iğne ve özel dizlik ile çalışmalarını sürdüren Serdar Aziz'in durumunun da beklenenden iyi olduğu bildirildi.
- 02 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:22
- Hakan Çalhanoğlu'na 4 ay men cezası
Toplam 49
Yorum
Fatih Hoppala bi bu eksikti fatih terim goster hocaligini trabzondan bir daha futbolcu cagirma gerci cagrilacak futbolcuda yok ya ayip be
- Alex de Souza ayrılığının nedenlerini anlattı
Toplam 24
Yorum
BJK 1903 BEYLER HERKEZ AYKUT HOCA YOLADI DIYOR NIYE FB BASKANI AYKUTMU YOKSA AZIZMI ONU SÖYLEYIN BIR ASIL ALEXI KISKANAN AZIZ CÜNKÜ ONUN ÖNÜNE GECTI.
- Hakan Çalhanoğlu'na 4 ay men cezası
Toplam 49
Yorum
Ekici Iyi guzelde ekicinin hakki ne olacak peki cocuk t's terbiyesizlik yapmadi ama kadro disi herkes kendine geldigi zaman hakli oluyor tr buras
Galatasaray'a Tolga Ciğerci müjdesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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