 Finale doğru – Fotomaç – 02 Şubat 2017
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HEPSİ
    02 Şubat 2017, Perşembe
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    Finale doğru

    Finale doğru
    , Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası rövanş maçında bugün Portekiz ekibi Fonte Bastardo'yu konuk edecek. Burhan Felek'te oynanacak maç saat 18.30'da başlayacak. İlk maçı 3-0 alan Cimbom, her türlü galibiyet ve 3-2'lik yenilgide dörtlü finallere yükselecek.
    1. 02 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:03
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