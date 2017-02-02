Cimbom Prensi kaçırdı!
Hagi tarafından önerildiği iddia edilen Dorin Rotariu, Club Brugge'e transfer oldu. Dinamo Bükreş'ten Belçika ekibine giden 21 yaşındaki futbolcuyu Hagi, devre arası transfer döneminin başında G.Saray'a önermişti. 'Rumen prensi' denilen orta saha oyuncusu, bu sezon Bükreş'te 21 maça çıkarken 6 gol, 1 asist üretti.
- 02 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 2 oyuncu affedildi
Toplam 31
Yorum
hoca arıza sivastan alınmış diye atıfı gelir gelmez kafadan silen bir hoca varken başarı nasıl olsun.
- ''Fenerbahçe maçı çıkış maçımız''
Toplam 3
Yorum
akpınar ne fenerbagceymis arkadaş herkez fb maçını çıkış görüyor..helal be fb büyüklüğün yeter
- Fener'de hesap vakti
Toplam 27
Yorum
atıf-alper-salih-souza takımın orta sahası var ama onu oynatacak hoca yok..jozeph ve topal yan yana oynatılamaz..o zaman perro neden gönderildi..
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