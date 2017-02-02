 Cimbom Prensi kaçırdı! – Fotomaç – 02 Şubat 2017
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    02 Şubat 2017, Perşembe
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    Cimbom Prensi kaçırdı!

    Cimbom Prensi kaçırdı!
    Hagi tarafından önerildiği iddia edilen Dorin Rotariu, Club Brugge'e transfer oldu. Dinamo Bükreş'ten Belçika ekibine giden 21 yaşındaki futbolcuyu Hagi, devre arası transfer döneminin başında G.Saray'a önermişti. 'Rumen prensi' denilen orta saha oyuncusu, bu sezon Bükreş'te 21 maça çıkarken 6 gol, 1 asist üretti.
    1. 02 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:52
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