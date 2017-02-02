 Cimbom çeyrek finale yükseldi – Fotomaç – 02 Şubat 2017
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    02 Şubat 2017, Perşembe
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    Cimbom çeyrek finale yükseldi

    Cimbom çeyrek finale yükseldi

    , 8'li finaller rövanş maçında Portekiz ekibi 'yu 3-0 yendi.

    Deplasmandaki ilk maçı da 3-0 kazanan sarı-kırmızılı takım, adını çeyrek finale yazdırdı.


    Salon: Burhan Felek

    Hakemler: Jovan Jovanovic (Sırbistan), Frankie Tanti (Polonya)

    Galatasaray HDI Sigorta: Tuia, İbrahim Akşeker, Bartman, Yasin Aydın, Emin Gök, Hüseyin Koç (Can Ayvazoğlu, Dogukan Ulu, Halil Yücel, Lagumdzija)

    Fonte Bastardo: Rangel, Oswaldo, Johnson, Freitas, Guerreiro, Pollock (Teixeira, Monteiro, Morais, Rhein)

    Setler: 28-26, 25-22, 25-23

    Süre: 88 dakika (34, 28, 26)

    1. 02 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:31
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