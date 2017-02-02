Aslan sınırı aşmadı
Çalık ve Rodrigues’e 6 milyon euro ödeyen G.Saray, 65 milyonluk UEFA kısıtlamasına sadık kaldı.
UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması gereği 65 milyon euro'luk sınırı geçmemesi gereken G.Saray, bu kurala uymak bir yana takım bütçesini daha da aşağı çekip bu rakamın altında kaldı. Ara dönemde kadrosunu Ahmet Çalık ve Rodrigues'le güçlendiren sarı-kırmızılı takım, bütçesini 63.5 milyon euro olarak oluşturdu. Aslan'ın iki yeni oyuncusunun yarım sezon için kulübe maliyeti 1 milyon 125 bin euro'yu buldu.
SİGTHORSSON VAZGEÇTİ
Galatasaray'a sınırı aşmama konusunda en büyük katkıyı 1 dakika bile oynamadan ayrılan Sigthorsson yaptı. Sezon başında UEFA'ya bildirilen bütçeye oranla İzlandalı golcünün 800 bin euro'luk alacağından vazgeçmesi yönetime nefes aldırdı. 6 aylık maliyetine karşılık ayrılan Salih Dursun da kasayı 750 bin TL hafifletti.
FESİH SAYILMIYOR
Galatasaray'a maaş giderleri konusunda katkıda bulunan diğer isimler ise Jem Paul Karacan ve Ontivero oldu. Sözleşmeleri feshedilen iki futbolcuya ödenen fesihtazminatları UEFA'nın koyduğu kısıt kalemleri arasına girmediği için Galatasaray yönetimi hiçbir sorun yaşamadı.?
SİGTHORSSON VAZGEÇTİ
Galatasaray'a sınırı aşmama konusunda en büyük katkıyı 1 dakika bile oynamadan ayrılan Sigthorsson yaptı. Sezon başında UEFA'ya bildirilen bütçeye oranla İzlandalı golcünün 800 bin euro'luk alacağından vazgeçmesi yönetime nefes aldırdı. 6 aylık maliyetine karşılık ayrılan Salih Dursun da kasayı 750 bin TL hafifletti.
FESİH SAYILMIYOR
Galatasaray'a maaş giderleri konusunda katkıda bulunan diğer isimler ise Jem Paul Karacan ve Ontivero oldu. Sözleşmeleri feshedilen iki futbolcuya ödenen fesihtazminatları UEFA'nın koyduğu kısıt kalemleri arasına girmediği için Galatasaray yönetimi hiçbir sorun yaşamadı.?
- 02 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:49
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 2 oyuncu affedildi
Toplam 31
Yorum
hoca arıza sivastan alınmış diye atıfı gelir gelmez kafadan silen bir hoca varken başarı nasıl olsun.
- ''Fenerbahçe maçı çıkış maçımız''
Toplam 3
Yorum
akpınar ne fenerbagceymis arkadaş herkez fb maçını çıkış görüyor..helal be fb büyüklüğün yeter
- Fener'de hesap vakti
Toplam 27
Yorum
atıf-alper-salih-souza takımın orta sahası var ama onu oynatacak hoca yok..jozeph ve topal yan yana oynatılamaz..o zaman perro neden gönderildi..
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