 Aslan sınırı aşmadı – Fotomaç – 02 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Şubat 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Aslan sınırı aşmadı

    Aslan sınırı aşmadı

    Çalık ve Rodrigues’e 6 milyon euro ödeyen G.Saray, 65 milyonluk UEFA kısıtlamasına sadık kaldı.

    UEFA ile yapılan anlaşması gereği 65 milyon euro'luk sınırı geçmemesi gereken G.Saray, bu kurala uymak bir yana takım bütçesini daha da aşağı çekip bu rakamın altında kaldı. Ara dönemde kadrosunu Ahmet Çalık ve Rodrigues'le güçlendiren sarı-kırmızılı takım, bütçesini 63.5 milyon euro olarak oluşturdu. Aslan'ın iki yeni oyuncusunun yarım sezon için kulübe maliyeti 1 milyon 125 bin euro'yu buldu.

    SİGTHORSSON VAZGEÇTİ
    'a sınırı aşmama konusunda en büyük katkıyı 1 dakika bile oynamadan ayrılan Sigthorsson yaptı. Sezon başında UEFA'ya bildirilen bütçeye oranla İzlandalı golcünün 800 bin euro'luk alacağından vazgeçmesi yönetime nefes aldırdı. 6 aylık maliyetine karşılık ayrılan Salih Dursun da kasayı 750 bin TL hafifletti.

    FESİH SAYILMIYOR
    Galatasaray'a maaş giderleri konusunda katkıda bulunan diğer isimler ise Jem Paul Karacan ve Ontivero oldu. Sözleşmeleri feshedilen iki futbolcuya ödenen fesihtazminatları UEFA'nın koyduğu kısıt kalemleri arasına girmediği için Galatasaray yönetimi hiçbir sorun yaşamadı.?
    1. 02 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aslan sınırı aşmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.