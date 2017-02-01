Yasin Öztekin yine 11’de
Cimbom'da teknik direktör Jan Olde Riekerink'in genelde oyundan ilk çıkardığı isim olan Yasin Öztekin bunu artık sorun haline getirmiyor. Hollandalı hoca, yeni transfer Rodrigues'in gelişine rağmen Yasin'i Başakşehir'e karşı 11'de kullanacak. 29 yaşındaki futbolcu ligde kaydettiği 9 golle, Cimbom'un en skoreri.
- 01 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:59
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fener'de hesap vakti
Toplam 1
Yorum
nıko aman neşteri yavaş calsın sonra yara kapanmaz :d
- Volkan’ın yerine Volkan
Toplam 1
Yorum
wunken SEFIL YONETIM MERTI BEDAVA BAGISLADINZ USTUNE GITINIZ COPLUK DOLDURNUZ ELINIZDE KALDI ISTIFA EDIN ARTIK
- PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza
Toplam 21
Yorum
kafadar tabi yaa bir küfürbaz FB taraftarı konuşanda FB yöneticileri var diğer takılar PÜRÜPAK o kadar temizlerki sanki çamaşırsuyu ile yıkanmışlar
Yasin Öztekin yine 11’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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