 Yasin Öztekin yine 11’de – Fotomaç – 01 Şubat 2017
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    01 Şubat 2017, Çarşamba
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    yine 11’de

    Yasin Öztekin yine 11’de
    Cimbom'da teknik direktör Jan Olde Riekerink'in genelde oyundan ilk çıkardığı isim olan bunu artık sorun haline getirmiyor. Hollandalı hoca, yeni transfer Rodrigues'in gelişine rağmen Yasin'i Başakşehir'e karşı 11'de kullanacak. 29 yaşındaki futbolcu ligde kaydettiği 9 golle, Cimbom'un en skoreri.
    1. 01 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:59
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