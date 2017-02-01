Ve söz Ataman’da
G.Saray'ın erkek basketbol takımı koçu Ergin Ataman bugün 13.00'te TT Arena'da basın toplantısı düzenleyecek. Ataman, milli takımın başına Ufuk Sarıca'nın getirilmesinden, Ülker Arena'da F.Bahçe derbisinde yaşananlara kadar açıklamalarda bulunacak.
- 01 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:34
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fener'de hesap vakti
Toplam 1
Yorum
nıko aman neşteri yavaş calsın sonra yara kapanmaz :d
- Volkan’ın yerine Volkan
Toplam 1
Yorum
wunken SEFIL YONETIM MERTI BEDAVA BAGISLADINZ USTUNE GITINIZ COPLUK DOLDURNUZ ELINIZDE KALDI ISTIFA EDIN ARTIK
- PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza
Toplam 21
Yorum
kafadar tabi yaa bir küfürbaz FB taraftarı konuşanda FB yöneticileri var diğer takılar PÜRÜPAK o kadar temizlerki sanki çamaşırsuyu ile yıkanmışlar
Ve söz Ataman’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.