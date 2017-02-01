 Ve söz Ataman’da – Fotomaç – 01 Şubat 2017
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    01 Şubat 2017, Çarşamba
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    Ve söz Ataman’da

    Ve söz Ataman’da
    G.Saray'ın erkek basketbol takımı koçu bugün 13.00'te TT Arena'da basın toplantısı düzenleyecek. Ataman, milli takımın başına Ufuk Sarıca'nın getirilmesinden, Ülker Arena'da F.Bahçe derbisinde yaşananlara kadar açıklamalarda bulunacak.
    1. 01 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:34
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