Son dakika atağı!
Galatasaray’ın ara transferin son gününde Partizan’lı Nemanja Mihajlovic için uğraştığı iddia edildi.
Transferin son gününde de Galatasaray'la ilgili iddialar devam etti. Sırp basınına yansıyan haberde, Galatasaray'ın Partizan forması giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu Nemanja Mihajlovic'i gündemine aldığı belirtildi. Sarı-kırmızılı ekibin, Stuttgart ile yarıştığı ifade edildi. Mihajlovic daha önce Galatasaray'ı doğrulamış ve "Partizan'da mutluyum ancak yeni bir maceraya da hazırım. Galatasaray, Fiorentina ve İnter iddiaları doğru. İlgilenen kulüpler var" ifadelerini kullanmıştı. Bu arada genç oyuncunun, 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
- 01 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 1
Yorum
nıko aman neşteri yavaş calsın sonra yara kapanmaz :d
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Toplam 1
Yorum
wunken SEFIL YONETIM MERTI BEDAVA BAGISLADINZ USTUNE GITINIZ COPLUK DOLDURNUZ ELINIZDE KALDI ISTIFA EDIN ARTIK
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Toplam 21
Yorum
kafadar tabi yaa bir küfürbaz FB taraftarı konuşanda FB yöneticileri var diğer takılar PÜRÜPAK o kadar temizlerki sanki çamaşırsuyu ile yıkanmışlar
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