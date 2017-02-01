 Son dakika atağı! – Fotomaç – 01 Şubat 2017
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    01 Şubat 2017, Çarşamba
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    Son dakika atağı!

    Son dakika atağı!

    ’ın ara transferin son gününde ’lı için uğraştığı iddia edildi.

    Transferin son gününde de 'la ilgili iddialar devam etti. Sırp basınına yansıyan haberde, Galatasaray'ın Partizan forması giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu Nemanja Mihajlovic'i gündemine aldığı belirtildi. Sarı-kırmızılı ekibin, Stuttgart ile yarıştığı ifade edildi. Mihajlovic daha önce Galatasaray'ı doğrulamış ve "'da mutluyum ancak yeni bir maceraya da hazırım. Galatasaray, Fiorentina ve İnter iddiaları doğru. İlgilenen kulüpler var" ifadelerini kullanmıştı. Bu arada genç oyuncunun, 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
    1. 01 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:08
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