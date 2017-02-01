 ''Şampiyonluk bizim olacak'' – Fotomaç – 01 Şubat 2017
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    01 Şubat 2017, Çarşamba
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    ''Şampiyonluk bizim olacak''

    ''Şampiyonluk bizim olacak''

    Özbek, Şebinkarahisar Vakfı’nın gecesine katıldı. Cimbom’un başkanı “Futbolcular, teknik heyet ve biz şampiyonluğa inanıyoruz. Bunun için kenetlendik” dedi.

    Başkanı , İstanbul'daki Giresun gecesine katıldı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, doğum yeri olan Şebinkarahisar'ın vakıf toplantısında birbirinden önemli açıklamalarda bulundu. Özbek, hemşerilerinin "Başkan şampiyon olacak mıyız?" sorularına "Bu sezon şampiyonluk bizim. Futbolcularla konuştuğumda bu inancı görüyorum. Teknik direktörümüz de buna yürekten inanıyor. Ben ve yönetimim de inanıyoruz. Tüm camia kenetlendik ve şampiyonluk için mücadele ediyoruz" cevabını verdi. Özbek, kaptanları Selçuk İnan'ı da savundu. Başkan Özbek "Ona çok haksız yükleniyorlar. Çok iyi bir Galatasaraylı" ifadelerini kullandı.

    KİMSEYİ SATMAM
    Dursun Özbek'e takımdaki yıldızların durumu da soruldu. İşte Özbek'in o sözleri: "Muslera ve Sneijder'i satmayacağım. Neden satayım. Onlar bu takımın lokomotifleri. Korkmayın Podolski de bizimle kalacak. Transferde ben de Pato'yu, Hugo'yu getirmek isterim ama o işler o kadar kolay değil. UEFA ile yaptığımız anlaşmaya sadık kalmak zorundayız. Serdar Aziz için fazla para vermedik. Biz vermesek aynı paraya rakibimiz Beşiktaş alacaktı. Luis Cavanda transferi sanırım hataydı. Ama bunlar olur."

    YASİN ÖZÜNDE ÇOK İYİ ÇOCUK
    Başkan Dursun Özbek iki defa kadro dışı kalıp sonra affedilen için şöyle konuştu: "Özünde çok iyi çocuk ama fazla hırslı. Bu da bazen doğru düşünmesinin önüne geçiyor. Artık benzer hatalar yapacağını sanmıyorum."
    1. 01 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:52
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