''Şampiyonluk bizim olacak''
Özbek, Şebinkarahisar Vakfı’nın gecesine katıldı. Cimbom’un başkanı “Futbolcular, teknik heyet ve biz şampiyonluğa inanıyoruz. Bunun için kenetlendik” dedi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İstanbul'daki Giresun gecesine katıldı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, doğum yeri olan Şebinkarahisar'ın vakıf toplantısında birbirinden önemli açıklamalarda bulundu. Özbek, hemşerilerinin "Başkan şampiyon olacak mıyız?" sorularına "Bu sezon şampiyonluk bizim. Futbolcularla konuştuğumda bu inancı görüyorum. Teknik direktörümüz de buna yürekten inanıyor. Ben ve yönetimim de inanıyoruz. Tüm camia kenetlendik ve şampiyonluk için mücadele ediyoruz" cevabını verdi. Özbek, kaptanları Selçuk İnan'ı da savundu. Başkan Özbek "Ona çok haksız yükleniyorlar. Çok iyi bir Galatasaraylı" ifadelerini kullandı.
KİMSEYİ SATMAM
Dursun Özbek'e takımdaki yıldızların durumu da soruldu. İşte Özbek'in o sözleri: "Muslera ve Sneijder'i satmayacağım. Neden satayım. Onlar bu takımın lokomotifleri. Korkmayın Podolski de bizimle kalacak. Transferde ben de Pato'yu, Hugo'yu getirmek isterim ama o işler o kadar kolay değil. UEFA ile yaptığımız anlaşmaya sadık kalmak zorundayız. Serdar Aziz için fazla para vermedik. Biz vermesek aynı paraya rakibimiz Beşiktaş alacaktı. Luis Cavanda transferi sanırım hataydı. Ama bunlar olur."
YASİN ÖZÜNDE ÇOK İYİ ÇOCUK
Başkan Dursun Özbek iki defa kadro dışı kalıp sonra affedilen Yasin Öztekin için şöyle konuştu: "Özünde çok iyi çocuk ama fazla hırslı. Bu da bazen doğru düşünmesinin önüne geçiyor. Artık benzer hatalar yapacağını sanmıyorum."
KİMSEYİ SATMAM
Dursun Özbek'e takımdaki yıldızların durumu da soruldu. İşte Özbek'in o sözleri: "Muslera ve Sneijder'i satmayacağım. Neden satayım. Onlar bu takımın lokomotifleri. Korkmayın Podolski de bizimle kalacak. Transferde ben de Pato'yu, Hugo'yu getirmek isterim ama o işler o kadar kolay değil. UEFA ile yaptığımız anlaşmaya sadık kalmak zorundayız. Serdar Aziz için fazla para vermedik. Biz vermesek aynı paraya rakibimiz Beşiktaş alacaktı. Luis Cavanda transferi sanırım hataydı. Ama bunlar olur."
YASİN ÖZÜNDE ÇOK İYİ ÇOCUK
Başkan Dursun Özbek iki defa kadro dışı kalıp sonra affedilen Yasin Öztekin için şöyle konuştu: "Özünde çok iyi çocuk ama fazla hırslı. Bu da bazen doğru düşünmesinin önüne geçiyor. Artık benzer hatalar yapacağını sanmıyorum."
- 01 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:52
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fener'de hesap vakti
Toplam 1
Yorum
nıko aman neşteri yavaş calsın sonra yara kapanmaz :d
- Volkan’ın yerine Volkan
Toplam 1
Yorum
wunken SEFIL YONETIM MERTI BEDAVA BAGISLADINZ USTUNE GITINIZ COPLUK DOLDURNUZ ELINIZDE KALDI ISTIFA EDIN ARTIK
- PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza
Toplam 21
Yorum
kafadar tabi yaa bir küfürbaz FB taraftarı konuşanda FB yöneticileri var diğer takılar PÜRÜPAK o kadar temizlerki sanki çamaşırsuyu ile yıkanmışlar
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