Peşinci Cavanda
G.Saray'da mali sorunlar nedeniyle futbolculara bir süredir ödeme yapılamıyordu. Yönetimin öncelikle Muslera, Sneijder ve Podolski'nin paralarını yatırdığı ardından tüm yabancıların alacaklarının ödendiği belirtildi. Cavanda'nın ise acil ihtiyaçları nedeniyle 4 aylık hak edişini erkenden almayı başardığı ifade edildi.
- 01 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:16
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fener'de hesap vakti
Toplam 1
Yorum
nıko aman neşteri yavaş calsın sonra yara kapanmaz :d
- Volkan’ın yerine Volkan
Toplam 1
Yorum
wunken SEFIL YONETIM MERTI BEDAVA BAGISLADINZ USTUNE GITINIZ COPLUK DOLDURNUZ ELINIZDE KALDI ISTIFA EDIN ARTIK
- PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza
Toplam 21
Yorum
kafadar tabi yaa bir küfürbaz FB taraftarı konuşanda FB yöneticileri var diğer takılar PÜRÜPAK o kadar temizlerki sanki çamaşırsuyu ile yıkanmışlar
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