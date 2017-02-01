Peşinci Cavanda

G.Saray'da mali sorunlar nedeniyle futbolculara bir süredir ödeme yapılamıyordu. Yönetimin öncelikle Muslera, Sneijder ve Podolski'nin paralarını yatırdığı ardından tüm yabancıların alacaklarının ödendiği belirtildi. Cavanda'nın ise acil ihtiyaçları nedeniyle 4 aylık hak edişini erkenden almayı başardığı ifade edildi.