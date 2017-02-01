 Peşinci Cavanda – Fotomaç – 01 Şubat 2017
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    01 Şubat 2017, Çarşamba
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    Peşinci

    Peşinci Cavanda
    G.Saray'da mali sorunlar nedeniyle futbolculara bir süredir ödeme yapılamıyordu. Yönetimin öncelikle Muslera, Sneijder ve Podolski'nin paralarını yatırdığı ardından tüm yabancıların alacaklarının ödendiği belirtildi. Cavanda'nın ise acil ihtiyaçları nedeniyle 4 aylık hak edişini erkenden almayı başardığı ifade edildi.
    1. 01 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:16
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