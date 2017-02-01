Mutluluk Aslan’da
Riera kariyerinde en mutlu olduğu günleri G.Saray’da yaşadığını söyledi. İspanyol yıldız “Orada birçok kupa kazandım” dedi.
Sarı-kırmızılı ekipte forma giydiği dönemde tribünlerin sevgilisi olan Albert Riera da İstanbul'u unutamadı. Yıldız futbolcu "Kariyerimin en güzel günü Liverpool'a imza attığım andı. Ancak en güzel zamanlarımı İstanbul'da Galatasaray formasıyla geçirdim. O formayla birçok kupa kazandım. Taraftarlar beni orada her zaman çok özel hissettirdiler" dedi. Riera, Galatasaray'da forma giydiği dönemden birçok arkadaş edindiğini ve onlarla teması hiç koparmadığını söyledi.
?'ÇOK ARKADAŞIM VAR'
Son olarak Tom Tomsk'a imza atan 34 yaşındaki süper solak "Galatasaraylı taraftarlarla halen temas halindeyiz. Sosyal medya üzerinden zaman zaman onlarla sohbet ediyorum. Her zaman beni çok sevdiklerini söylüyorlar. Ben de onları unutamadım. Bu sezon umarım şampiyonluk mutluluğu yaşarlar" ifadelerini kullandı.
?'ÇOK ARKADAŞIM VAR'
Son olarak Tom Tomsk'a imza atan 34 yaşındaki süper solak "Galatasaraylı taraftarlarla halen temas halindeyiz. Sosyal medya üzerinden zaman zaman onlarla sohbet ediyorum. Her zaman beni çok sevdiklerini söylüyorlar. Ben de onları unutamadım. Bu sezon umarım şampiyonluk mutluluğu yaşarlar" ifadelerini kullandı.
- 01 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:38
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fener'de hesap vakti
Toplam 1
Yorum
nıko aman neşteri yavaş calsın sonra yara kapanmaz :d
- Volkan’ın yerine Volkan
Toplam 1
Yorum
wunken SEFIL YONETIM MERTI BEDAVA BAGISLADINZ USTUNE GITINIZ COPLUK DOLDURNUZ ELINIZDE KALDI ISTIFA EDIN ARTIK
- PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza
Toplam 21
Yorum
kafadar tabi yaa bir küfürbaz FB taraftarı konuşanda FB yöneticileri var diğer takılar PÜRÜPAK o kadar temizlerki sanki çamaşırsuyu ile yıkanmışlar
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