 Mutluluk Aslan’da – Fotomaç – 01 Şubat 2017
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    01 Şubat 2017, Çarşamba
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    Mutluluk Aslan’da

    Mutluluk Aslan’da

    Riera kariyerinde en mutlu olduğu günleri G.Saray’da yaşadığını söyledi. İspanyol yıldız “Orada birçok kupa kazandım” dedi.

    Sarı-kırmızılı ekipte forma giydiği dönemde tribünlerin sevgilisi olan da İstanbul'u unutamadı. Yıldız futbolcu "Kariyerimin en güzel günü Liverpool'a imza attığım andı. Ancak en güzel zamanlarımı İstanbul'da formasıyla geçirdim. O formayla birçok kupa kazandım. Taraftarlar beni orada her zaman çok özel hissettirdiler" dedi. Riera, Galatasaray'da forma giydiği dönemden birçok arkadaş edindiğini ve onlarla teması hiç koparmadığını söyledi.

    ?'ÇOK ARKADAŞIM VAR'
    Son olarak 'a imza atan 34 yaşındaki süper solak "Galatasaraylı taraftarlarla halen temas halindeyiz. Sosyal medya üzerinden zaman zaman onlarla sohbet ediyorum. Her zaman beni çok sevdiklerini söylüyorlar. Ben de onları unutamadım. Bu sezon umarım şampiyonluk mutluluğu yaşarlar" ifadelerini kullandı.
    1. 01 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:38
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