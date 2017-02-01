 Muslera’ya alternatif – Fotomaç – 01 Şubat 2017
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    01 Şubat 2017, Çarşamba
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    Muslera’ya alternatif

    Muslera’ya alternatif
    'ın Romanya'da Florin Nita'yı takibe aldığı öğrenildi. Rumen basını; sarı-kırmızılı ekibin izleme komitesinin Steaua Bükreş takımının Antalya'da kamp yaptığı sırada 29 yaşındaki kaleciyi yakından takip ettiği ve bir süre daha izleme kararı aldığı vurgulandı.
    1. 01 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:03
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