Muslera’ya alternatif
Galatasaray'ın Romanya'da Florin Nita'yı takibe aldığı öğrenildi. Rumen basını; sarı-kırmızılı ekibin izleme komitesinin Steaua Bükreş takımının Antalya'da kamp yaptığı sırada 29 yaşındaki kaleciyi yakından takip ettiği ve bir süre daha izleme kararı aldığı vurgulandı.
- 01 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:03
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fener'de hesap vakti
Toplam 1
Yorum
nıko aman neşteri yavaş calsın sonra yara kapanmaz :d
- Volkan’ın yerine Volkan
Toplam 1
Yorum
wunken SEFIL YONETIM MERTI BEDAVA BAGISLADINZ USTUNE GITINIZ COPLUK DOLDURNUZ ELINIZDE KALDI ISTIFA EDIN ARTIK
- PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza
Toplam 21
Yorum
kafadar tabi yaa bir küfürbaz FB taraftarı konuşanda FB yöneticileri var diğer takılar PÜRÜPAK o kadar temizlerki sanki çamaşırsuyu ile yıkanmışlar
Muslera’ya alternatif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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