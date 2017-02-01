İspanya’nın yolunu tuttu
Galatasaray'dan Mainz'a transfer olan Jose Rodriguez, Almanya'da da uzun süre kalamadı. Mainz, İspanyol oyuncunun sezon sonuna kadar La Liga ekiplerinden Malaga'ya kiralandığını açıkladı. Rodriguez bu sezon Bundesliga'da sadece 2 maçta görev yapabildi.
- 01 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 1
Yorum
nıko aman neşteri yavaş calsın sonra yara kapanmaz :d
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Toplam 1
Yorum
wunken SEFIL YONETIM MERTI BEDAVA BAGISLADINZ USTUNE GITINIZ COPLUK DOLDURNUZ ELINIZDE KALDI ISTIFA EDIN ARTIK
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Toplam 21
Yorum
kafadar tabi yaa bir küfürbaz FB taraftarı konuşanda FB yöneticileri var diğer takılar PÜRÜPAK o kadar temizlerki sanki çamaşırsuyu ile yıkanmışlar
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