 İspanya’nın yolunu tuttu – Fotomaç – 01 Şubat 2017
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    01 Şubat 2017, Çarşamba
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    İspanya’nın yolunu tuttu

    İspanya’nın yolunu tuttu
    'dan 'a transfer olan Jose Rodriguez, Almanya'da da uzun süre kalamadı. Mainz, İspanyol oyuncunun sezon sonuna kadar ekiplerinden Malaga'ya kiralandığını açıkladı. Rodriguez bu sezon Bundesliga'da sadece 2 maçta görev yapabildi.
    1. 01 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:13
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