''İhanete uğradım!''
Leicester City'de şans bulamayan Leonardo Ulloa'ya Galatasaray ve Sunderland talip olmuştu. Ancak teknik direktör Ranieri'nin tavrı 30 yaşındaki forveti kızdırdı. Ulloa sosyal medya hesabından "Leicester taraftarını çok seviyorum ama Ranieri tarafından ihanete uğramış gibi hissediyorum. Önüme sürekli engel koyuyor" yazdı.
- 01 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fener'de hesap vakti
Toplam 1
Yorum
nıko aman neşteri yavaş calsın sonra yara kapanmaz :d
- Volkan’ın yerine Volkan
Toplam 1
Yorum
wunken SEFIL YONETIM MERTI BEDAVA BAGISLADINZ USTUNE GITINIZ COPLUK DOLDURNUZ ELINIZDE KALDI ISTIFA EDIN ARTIK
- PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza
Toplam 21
Yorum
kafadar tabi yaa bir küfürbaz FB taraftarı konuşanda FB yöneticileri var diğer takılar PÜRÜPAK o kadar temizlerki sanki çamaşırsuyu ile yıkanmışlar
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