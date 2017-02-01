 ''İhanete uğradım!'' – Fotomaç – 01 Şubat 2017
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    01 Şubat 2017, Çarşamba
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    ''İhanete uğradım!''

    ''İhanete uğradım!''
    'de şans bulamayan Leonardo Ulloa'ya Galatasaray ve Sunderland talip olmuştu. Ancak teknik direktör Ranieri'nin tavrı 30 yaşındaki forveti kızdırdı. Ulloa sosyal medya hesabından "Leicester taraftarını çok seviyorum ama Ranieri tarafından ihanete uğramış gibi hissediyorum. Önüme sürekli engel koyuyor" yazdı.
    1. 01 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:02
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