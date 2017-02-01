 Hedef Başakşehir – Fotomaç – 01 Şubat 2017
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    01 Şubat 2017, Çarşamba
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    Hedef Başakşehir

    Hedef Başakşehir

    Cimbom, ligde aldığı görkemli Akhisar Bld. galibiyetinin ardından rotayı 4 Şubat Cumartesi günü 20.30'da Fatih Terim Stadı'nda oynayacağı karşılaşmasına kırdı.

    Türkiye Kupası'nı art arda 3 defa müzesine götüren Aslan, unvanını korumak için büyük bir mücadeleye çıkacak. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktör de bu maç öncesi futbolcularıyla kısa bir toplantı yaptı. Hollandalı çalıştırıcı, "Bu kupa sayesinde Avrupa cezamız tamamlandı. Bizim için çok değerliydi. Bu yıl da kazanmalıyız. Başakşehir zorlu bir rakip. Ligde bizi evimizde mağlup ettiler. Çok dikkatli olmalıyız" diyerek öğrencilerini uyardı.

    HAZIRLIKLAR HIZLI BAŞLADI
    Aslan, kupada son 16 turunda Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Keyifli geçen çalışmada pas egzersizleri gerçekleştirildi. Ardından topa sahip olma çalışması yapıldı. İdmanın ana bölümünde 10'ar kişilik takımlara ayrılan futbolcular çift kale maç oynadı. Kaptan Selçuk'un takımı galip geldi.
    1. 01 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:32
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