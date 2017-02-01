Hedef Başakşehir
Cimbom, ligde aldığı görkemli Akhisar Bld. galibiyetinin ardından rotayı 4 Şubat Cumartesi günü 20.30'da Fatih Terim Stadı'nda oynayacağı Medipol Başakşehir karşılaşmasına kırdı.
Türkiye Kupası'nı art arda 3 defa müzesine götüren Aslan, unvanını korumak için büyük bir mücadeleye çıkacak. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktör Jan Olde Riekerink de bu maç öncesi futbolcularıyla kısa bir toplantı yaptı. Hollandalı çalıştırıcı, "Bu kupa sayesinde Avrupa cezamız tamamlandı. Bizim için çok değerliydi. Bu yıl da kazanmalıyız. Başakşehir zorlu bir rakip. Ligde bizi evimizde mağlup ettiler. Çok dikkatli olmalıyız" diyerek öğrencilerini uyardı.
HAZIRLIKLAR HIZLI BAŞLADI
Aslan, kupada son 16 turunda Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Keyifli geçen çalışmada pas egzersizleri gerçekleştirildi. Ardından topa sahip olma çalışması yapıldı. İdmanın ana bölümünde 10'ar kişilik takımlara ayrılan futbolcular çift kale maç oynadı. Kaptan Selçuk'un takımı galip geldi.
HAZIRLIKLAR HIZLI BAŞLADI
Aslan, kupada son 16 turunda Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Keyifli geçen çalışmada pas egzersizleri gerçekleştirildi. Ardından topa sahip olma çalışması yapıldı. İdmanın ana bölümünde 10'ar kişilik takımlara ayrılan futbolcular çift kale maç oynadı. Kaptan Selçuk'un takımı galip geldi.
- 01 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:32
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fener'de hesap vakti
Toplam 1
Yorum
nıko aman neşteri yavaş calsın sonra yara kapanmaz :d
- Volkan’ın yerine Volkan
Toplam 1
Yorum
wunken SEFIL YONETIM MERTI BEDAVA BAGISLADINZ USTUNE GITINIZ COPLUK DOLDURNUZ ELINIZDE KALDI ISTIFA EDIN ARTIK
- PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza
Toplam 21
Yorum
kafadar tabi yaa bir küfürbaz FB taraftarı konuşanda FB yöneticileri var diğer takılar PÜRÜPAK o kadar temizlerki sanki çamaşırsuyu ile yıkanmışlar
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