Gözünü Simoviç'in rekoruna dikti
Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Spor Toto Süper Lig'de 3 maçta daha forma giymesi durumunda sarı-kırmızılı ekibin tarihine geçen Karadağlı kaleci Zoran Simoviç'in Galatasaray formasıyla ligde en fazla forma giyen yabancı futbolcu rekorunu egale edecek.
Fernando Muslera, Süper Lig'deki Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Beşiktaş maçlarında forma giydiği takdirde 188 lig maçında oynayan Simoviç'in Galatasaray'da en çok lig maçına çıkan yabancı futbolcu rekoruna ortak olacak.
- Rekorların adamı Muslera
Muslera, Galatasaray tarihine geçmiş birçok futbolcunun elinde bulundurduğu rekorları tarihe gömdü.
Galatasaray'daki ilk sezonunda şampiyonluk yaşayan 30 yaşındaki Uruguaylı kaleci, 16 maçta kalesini gole kapatarak Claudio Taffarel ve Mondragon'un 15'er maçlık rekorunu kırmıştı.
Sarı-kırmızılı ekipte 6. sezonunu yaşayan Muslera, 10 resmi kupa kaldırarak Gheorghe Hagi'nin rekorunu da egale etmişti.
- 01 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:21
- Fener'de hesap vakti
Toplam 7
Yorum
Djenkov F.B eldeki bu mevcut kadro ile 4-4-2 oynamalıdır.Elde zaten 10 numara yok bu işin başka çözümü yok!Atıf 10 numara değil forvet oynamalıdır.
- İlk 5’e girmemiz gerekiyor
Toplam 2
Yorum
OFLİİİ YAHU NEDEN İKİNCİ DEVRENİN ŞAMPİYONU OLACAĞIZ DİYEMİYORSUN BAŞKAAAN.
- Ekici’ye sürpriz talip
Toplam 9
Yorum
Erciee Bende verilmesin cezaya kalsın oynamasın hiç biryerde paslansın düşüncesindeyim ama mükafat gibi oynamadan garanti ücret alacak ne yazık ki
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