''Görüşmeleri durdur!''
Cimbom, Podolski’yi bırakmayacak. Galatasaray yönetimi, Vissel Kobe’nin gündeminde yer alan oyuncunun menajerine, ‘transfer görüşmelerini durdur’ mesajı gönderdi.
Ara transfer döneminin kapanmasıyla birlikte Galatasaray, Lukas Podolski'yle ilgili iddiaların da son bulması için harekete geçti. Yönetim adına Futbol Direktörü Cenk Ergün, Alman oyuncunun menajeriyle temas kurarak "Yönetim kurulu Lukas Podolski'nin takımda tutulması kararını aldı. Yapılan transfer görüşmelerinin durdurulmasını talep ediyoruz" şeklinde mesaj gönderildi. Japonya'da transfer döneminin mart ayında kapanması nedeniyle riske girmek istemeyen Galatasaray, Podolski'nin böylece takımda kalmasını garanti altına almış oldu.
GALATASARAY'IN OYUNCUSUYUM
Çin ve Japon takımlarının gözdesi Lukas Podolski, transferiyle ilgili Polonya basınına konuştu. Medyada sürekli yeni haberler olduğunu belirten başarılı oyuncu, "Haberler hızlı yayılıyor ama şimdilik bir şey yok. Sürekli sizinle ilgili bir şeyler yazılıyor. İlerleyen zamanlarda ne olur bilemeyiz ama şu an Galatasaray'ın futbolcusuyum" ifadesini kullandı.
ATTIĞIM GOLLER İÇİN KUTLAMA YAPILMADI
Galatasaray'ın 24 Erzincan'ı 6-2 yendiği maçta 5 gol atan Lukas Podolski'ye bu karşılaşmayla ilgili duyguları da soruldu. Alman futbolcu o anları şu sözlerle anlattı: Futbolda bazen gününüzde olursunuz ve her şey istediğiniz gibi gider. Daha önce Köln'de bir maçta 4 gol atmıştım. Keza Almanya Milli Takımın'nda da bir maçta 4 gol atmışlığım vardı. 5 gol ilk oldu ama bunun için bir kutlama yapılmadı.
GALATASARAY'IN OYUNCUSUYUM
Çin ve Japon takımlarının gözdesi Lukas Podolski, transferiyle ilgili Polonya basınına konuştu. Medyada sürekli yeni haberler olduğunu belirten başarılı oyuncu, "Haberler hızlı yayılıyor ama şimdilik bir şey yok. Sürekli sizinle ilgili bir şeyler yazılıyor. İlerleyen zamanlarda ne olur bilemeyiz ama şu an Galatasaray'ın futbolcusuyum" ifadesini kullandı.
ATTIĞIM GOLLER İÇİN KUTLAMA YAPILMADI
Galatasaray'ın 24 Erzincan'ı 6-2 yendiği maçta 5 gol atan Lukas Podolski'ye bu karşılaşmayla ilgili duyguları da soruldu. Alman futbolcu o anları şu sözlerle anlattı: Futbolda bazen gününüzde olursunuz ve her şey istediğiniz gibi gider. Daha önce Köln'de bir maçta 4 gol atmıştım. Keza Almanya Milli Takımın'nda da bir maçta 4 gol atmışlığım vardı. 5 gol ilk oldu ama bunun için bir kutlama yapılmadı.
- 01 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:58
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 1
Yorum
nıko aman neşteri yavaş calsın sonra yara kapanmaz :d
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Toplam 1
Yorum
wunken SEFIL YONETIM MERTI BEDAVA BAGISLADINZ USTUNE GITINIZ COPLUK DOLDURNUZ ELINIZDE KALDI ISTIFA EDIN ARTIK
- PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza
Toplam 21
Yorum
kafadar tabi yaa bir küfürbaz FB taraftarı konuşanda FB yöneticileri var diğer takılar PÜRÜPAK o kadar temizlerki sanki çamaşırsuyu ile yıkanmışlar
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