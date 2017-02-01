Forvet isyanı!
Rodrigues ve Ahmet Çalık’ı kadrosuna katan sarı-kırmızılı yönetim, Pato, Rodellega, Niasse, Huntelaar gibi isimlerle anılmasına karşın ileri uca takviye yapma gereği duymadı. Lig lideri Beşiktaş'ın Demba Ba, Başakşehir'in Adebayor'u aldığı ortamda Cimbom'un Eren'e alternatif bulamaması taraftarlarını kızdırdı.
Süper Lig'de ara transfer dönemi dün itibarıyla sona ererken Galatasaray, iki oyuncuyla kadrosunu güçlendirmiş oldu. Sarı-kırmızılı ekip, birçok isimle anılmasına karşılık PAOK'tan Garry Rodrigues ve Gençlerbirliği'nden Ahmet Çalık'ı transfer ederek kanatlara ve defansa takviye yaptı. İki oyuncu için 6 milyon euro harcandı.
Halbuki herkes, sakatlığı nedeniyle takıma katkı sağlayamayan Kolbenn Sigthorsson'u gönderen Galatasaray'dan ileri uca alternatif üretmesini bekliyordu.
Bu dönemde Hugo Rodallega, Alexander Pato, Oumar Niasse, Klaas-Jan Huntelaar, Eduardo Vargas başka olmak üzere listesine birçok isim girip çıkmasına karşın Cimbom bu oyunculardan hiçbirisiyle anlaşamadı.
Avrupa'dan 1 yıl men cezası alan ve transfer harcamaları, oyuncu maaşları ve personel giderlerinin 65 milyon euro'yu geçmemesi istenen Cimbom, forvet transferini son dönemde Lukas Podolski'nin gidişine endekslerken bu konuda da bir gelişme olmayınca beklentiler boşa çıktı.
Üstüne bir de Galatasaray'ın Süper Lig'deki rakipleri Beşiktaş Demba Ba, Trabzonspor Hugo Rodallega, Başakşehir ise son dakikada Emmanuel Adebayor'u alınca sosyal medyada tepkiler gecikmedi. Özellikle de sarı-kırmızılı ekiple de anılan ve bonservisi elinde olan Adebayor'un kaptırılması öfkeyi artırdı.
ALKIŞLAR BAŞAKŞEHİR'E
Twitter'da forvet almayan Galatasaray'ı eleştiren sarı- kırmızılı taraftarlar, Adebayor'u alan Başakşehir'i ise, "Helal olsun" diyerek tebrik etti. İşte o mesajlardan bazıları:
-Elalem forvet üstüne forvet alıyor bizde yine bir transfer sezonunu golcü almadan bitirdik.
-Sokakta 7 yaşındaki çocuğa sorsan Galatasaray'a forvet alınmalı der.
-Adebayor bize yakışırdı.
-Bu Adebayor Galatasaray maçında zıplamadan kafa golü atar.
-Galatasaray'a çok istediğim Adebayor'u Başakşehir transfer etmiş. Valla helal olsun.
-Adebayor'un Galatasaray'a gelmesini isterdim yalan yok.
-Eren'e 4 milyon euro verdiler; Başakşehir Adebayor'u bedelsiz aldı.
-Süper Lig'deki santraforlar: Adebayor, Eto'o, van Persie, Demba Ba, Vagner Love... Galatasaray'ın santraforu: Eren Derdiyok!
Halbuki herkes, sakatlığı nedeniyle takıma katkı sağlayamayan Kolbenn Sigthorsson'u gönderen Galatasaray'dan ileri uca alternatif üretmesini bekliyordu.
Bu dönemde Hugo Rodallega, Alexander Pato, Oumar Niasse, Klaas-Jan Huntelaar, Eduardo Vargas başka olmak üzere listesine birçok isim girip çıkmasına karşın Cimbom bu oyunculardan hiçbirisiyle anlaşamadı.
Avrupa'dan 1 yıl men cezası alan ve transfer harcamaları, oyuncu maaşları ve personel giderlerinin 65 milyon euro'yu geçmemesi istenen Cimbom, forvet transferini son dönemde Lukas Podolski'nin gidişine endekslerken bu konuda da bir gelişme olmayınca beklentiler boşa çıktı.
Üstüne bir de Galatasaray'ın Süper Lig'deki rakipleri Beşiktaş Demba Ba, Trabzonspor Hugo Rodallega, Başakşehir ise son dakikada Emmanuel Adebayor'u alınca sosyal medyada tepkiler gecikmedi. Özellikle de sarı-kırmızılı ekiple de anılan ve bonservisi elinde olan Adebayor'un kaptırılması öfkeyi artırdı.
ALKIŞLAR BAŞAKŞEHİR'E
Twitter'da forvet almayan Galatasaray'ı eleştiren sarı- kırmızılı taraftarlar, Adebayor'u alan Başakşehir'i ise, "Helal olsun" diyerek tebrik etti. İşte o mesajlardan bazıları:
-Elalem forvet üstüne forvet alıyor bizde yine bir transfer sezonunu golcü almadan bitirdik.
-Sokakta 7 yaşındaki çocuğa sorsan Galatasaray'a forvet alınmalı der.
-Adebayor bize yakışırdı.
-Bu Adebayor Galatasaray maçında zıplamadan kafa golü atar.
-Galatasaray'a çok istediğim Adebayor'u Başakşehir transfer etmiş. Valla helal olsun.
-Adebayor'un Galatasaray'a gelmesini isterdim yalan yok.
-Eren'e 4 milyon euro verdiler; Başakşehir Adebayor'u bedelsiz aldı.
-Süper Lig'deki santraforlar: Adebayor, Eto'o, van Persie, Demba Ba, Vagner Love... Galatasaray'ın santraforu: Eren Derdiyok!
- 01 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:37
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fener'de hesap vakti
Toplam 1
Yorum
nıko aman neşteri yavaş calsın sonra yara kapanmaz :d
- Volkan’ın yerine Volkan
Toplam 1
Yorum
wunken SEFIL YONETIM MERTI BEDAVA BAGISLADINZ USTUNE GITINIZ COPLUK DOLDURNUZ ELINIZDE KALDI ISTIFA EDIN ARTIK
- PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza
Toplam 21
Yorum
kafadar tabi yaa bir küfürbaz FB taraftarı konuşanda FB yöneticileri var diğer takılar PÜRÜPAK o kadar temizlerki sanki çamaşırsuyu ile yıkanmışlar
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