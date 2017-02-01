 Endoğan’a lisans çıktı – Fotomaç – 01 Şubat 2017
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    01 Şubat 2017, Çarşamba
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    Endoğan’a lisans çıktı

    Endoğan’a lisans çıktı
    Ara transfer döneminin kapanmasına saatler kala Galatasaray, daha önce kadro dışı bıraktığı 22 yaşındaki oyuncusu Endoğan Adili'nin lisansını çıkartıp kadrosuna kattı. Mancini döneminde 'a transfer olan Endoğan Adili, yabancı sınırına takılmıştı. Ama dün lisansı çıkarılan Endoğan, hücumda her iki kanatta da oynayabiliyor.
    1. 01 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:22
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