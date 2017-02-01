Endoğan’a lisans çıktı
Ara transfer döneminin kapanmasına saatler kala Galatasaray, daha önce kadro dışı bıraktığı 22 yaşındaki oyuncusu Endoğan Adili'nin lisansını çıkartıp kadrosuna kattı. Mancini döneminde Galatasaray'a transfer olan Endoğan Adili, yabancı sınırına takılmıştı. Ama dün lisansı çıkarılan Endoğan, hücumda her iki kanatta da oynayabiliyor.
- 01 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:22
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fener'de hesap vakti
Toplam 1
Yorum
nıko aman neşteri yavaş calsın sonra yara kapanmaz :d
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Toplam 1
Yorum
wunken SEFIL YONETIM MERTI BEDAVA BAGISLADINZ USTUNE GITINIZ COPLUK DOLDURNUZ ELINIZDE KALDI ISTIFA EDIN ARTIK
- PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza
Toplam 21
Yorum
kafadar tabi yaa bir küfürbaz FB taraftarı konuşanda FB yöneticileri var diğer takılar PÜRÜPAK o kadar temizlerki sanki çamaşırsuyu ile yıkanmışlar
Endoğan’a lisans çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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