De Jong dönüyor
Kupada 24Erzincan maçında gördüğü kırmızı kart sonrası ligde Akhisar'a karşı forma giyemeyen Nigel de Jong formasına kavuşuyor. Teknik direktör Jan Olde Riekerink, hafta sonu Medipol Başakşehir ile tek maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak mücadelede Hollandalı yıldızı sahaya sürecek.
- 01 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:34
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fener'de hesap vakti
Toplam 1
Yorum
nıko aman neşteri yavaş calsın sonra yara kapanmaz :d
- Volkan’ın yerine Volkan
Toplam 1
Yorum
wunken SEFIL YONETIM MERTI BEDAVA BAGISLADINZ USTUNE GITINIZ COPLUK DOLDURNUZ ELINIZDE KALDI ISTIFA EDIN ARTIK
- PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza
Toplam 21
Yorum
kafadar tabi yaa bir küfürbaz FB taraftarı konuşanda FB yöneticileri var diğer takılar PÜRÜPAK o kadar temizlerki sanki çamaşırsuyu ile yıkanmışlar
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