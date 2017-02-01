 De Jong dönüyor – Fotomaç – 01 Şubat 2017
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    01 Şubat 2017, Çarşamba
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    De Jong dönüyor

    De Jong dönüyor
    Kupada 24Erzincan maçında gördüğü kırmızı kart sonrası ligde Akhisar'a karşı forma giyemeyen formasına kavuşuyor. Teknik direktör , hafta sonu ile tek maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak mücadelede Hollandalı yıldızı sahaya sürecek.
    1. 01 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:34
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