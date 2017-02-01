 Bruma zirvesi – Fotomaç – 01 Şubat 2017
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    01 Şubat 2017, Çarşamba
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    zirvesi

    Bruma zirvesi
    'nın menajeri , 'e mesaj göndererek 8 Şubat'ta İstanbul'da olacağı mesajını verdi. Gine Bissau Futbol Federasyonu yetkilisi olarak Afcon'da görev yapan Balde, Özbek'e gönderdiği mesajında Bruma konusuna noktayı koymak istediğini iletti. Daha önce yapılan iki görüşmede de sözleşme yenilemeye "Hayır" diyen Balde'nin sürpriz bir teklifle İstanbul'da olacağı iddia edildi.
    1. 01 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:00
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