Bruma zirvesi
Bruma'nın menajeri Catio Balde, Mehmet Özbek'e mesaj göndererek 8 Şubat'ta İstanbul'da olacağı mesajını verdi. Gine Bissau Futbol Federasyonu yetkilisi olarak Afcon'da görev yapan Balde, Özbek'e gönderdiği mesajında Bruma konusuna noktayı koymak istediğini iletti. Daha önce yapılan iki görüşmede de sözleşme yenilemeye "Hayır" diyen Balde'nin sürpriz bir teklifle İstanbul'da olacağı iddia edildi.
- 01 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:00
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fener'de hesap vakti
Toplam 1
Yorum
nıko aman neşteri yavaş calsın sonra yara kapanmaz :d
- Volkan’ın yerine Volkan
Toplam 1
Yorum
wunken SEFIL YONETIM MERTI BEDAVA BAGISLADINZ USTUNE GITINIZ COPLUK DOLDURNUZ ELINIZDE KALDI ISTIFA EDIN ARTIK
- PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza
Toplam 21
Yorum
kafadar tabi yaa bir küfürbaz FB taraftarı konuşanda FB yöneticileri var diğer takılar PÜRÜPAK o kadar temizlerki sanki çamaşırsuyu ile yıkanmışlar
Bruma zirvesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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