Bir stoper daha
İspanyol basını dün ise Galatasaray’ın Deportivo’da forma giyen Raul Albentosa ile ilgilendiğini ileri sürdü.
Ahmet Çalık'ı transfer ederek defansını güçlendiren Galatasaray'ın son gün Raul Albentosa için de girişimde bulunduğu iddia edildi. Son dönemde formasını Arribas'a kaptıran ve son 3 lig maçında da süre alamayan Albentosa için Galatasaray'ın İspanyol ekibine bir teklif yapması bekleniyor. Deportivo'nun 28 yaşındaki oyuncunun satışına sıcak bakmasa da, Albentosa'nın da ayrılmak istemesi halinde transfere onay verebileceği belirtildi. Sezon başında Derby'den Deportivo'ya transfer olan Albentosa ile ilgili dün bir gelişme olmadı.
- 01 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:11
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fener'de hesap vakti
Toplam 1
Yorum
nıko aman neşteri yavaş calsın sonra yara kapanmaz :d
- Volkan’ın yerine Volkan
Toplam 1
Yorum
wunken SEFIL YONETIM MERTI BEDAVA BAGISLADINZ USTUNE GITINIZ COPLUK DOLDURNUZ ELINIZDE KALDI ISTIFA EDIN ARTIK
- PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza
Toplam 21
Yorum
kafadar tabi yaa bir küfürbaz FB taraftarı konuşanda FB yöneticileri var diğer takılar PÜRÜPAK o kadar temizlerki sanki çamaşırsuyu ile yıkanmışlar
Bir stoper daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.