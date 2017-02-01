 Bir stoper daha – Fotomaç – 01 Şubat 2017
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    01 Şubat 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Bir stoper daha

    Bir stoper daha

    İspanyol basını dün ise ’ın ’da forma giyen ile ilgilendiğini ileri sürdü.

    Ahmet Çalık'ı transfer ederek defansını güçlendiren Galatasaray'ın son gün Raul Albentosa için de girişimde bulunduğu iddia edildi. Son dönemde formasını Arribas'a kaptıran ve son 3 lig maçında da süre alamayan Albentosa için 'ın İspanyol ekibine bir teklif yapması bekleniyor. Deportivo'nun 28 yaşındaki oyuncunun satışına sıcak bakmasa da, Albentosa'nın da ayrılmak istemesi halinde transfere onay verebileceği belirtildi. Sezon başında Derby'den 'ya transfer olan Albentosa ile ilgili dün bir gelişme olmadı.
    1. 01 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:11
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