 Aslan istedi Palace’a gitti – Fotomaç – 01 Şubat 2017
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    01 Şubat 2017, Çarşamba
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    Aslan istedi Palace’a gitti

    Aslan istedi Palace’a gitti
    Cimbom'un savunmaya düşündüğü Mamadou Sakho, Crystal Palace ile anlaşmaya vardı. 'da fazla şans bulamayan 26 yaşındaki stoper transferin son gününde Premier Lig'de kaldı. Liverpool'un hocası Jürgen Klopp bu sezon Sakho'ya hiçbir lig maçında şans tanımamıştı. Tecrübeli oyuncu kariyerine Ada'da devam etmek istediğini söylemişti.
    1. 01 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:15
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