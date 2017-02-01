Aslan istedi Palace’a gitti
Cimbom'un savunmaya düşündüğü Mamadou Sakho, Crystal Palace ile anlaşmaya vardı. Liverpool'da fazla şans bulamayan 26 yaşındaki stoper transferin son gününde Premier Lig'de kaldı. Liverpool'un hocası Jürgen Klopp bu sezon Sakho'ya hiçbir lig maçında şans tanımamıştı. Tecrübeli oyuncu kariyerine Ada'da devam etmek istediğini söylemişti.
- 01 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:15
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fener'de hesap vakti
Toplam 1
Yorum
nıko aman neşteri yavaş calsın sonra yara kapanmaz :d
- Volkan’ın yerine Volkan
Toplam 1
Yorum
wunken SEFIL YONETIM MERTI BEDAVA BAGISLADINZ USTUNE GITINIZ COPLUK DOLDURNUZ ELINIZDE KALDI ISTIFA EDIN ARTIK
- PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza
Toplam 21
Yorum
kafadar tabi yaa bir küfürbaz FB taraftarı konuşanda FB yöneticileri var diğer takılar PÜRÜPAK o kadar temizlerki sanki çamaşırsuyu ile yıkanmışlar
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