 Sneijder barıştırdı – Fotomaç – 31 Ocak 2017
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    31 Ocak 2017, Salı
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    Sneijder barıştırdı

    Sneijder barıştırdı
    Kupadaki Erzincan maçında oyundan alındığı için kızan, soyunma odasına gidecekken Riekerink tarafından kolundan tutularak yedek kulübesine oturtulan Bruma, Akhisar karşısında şov yaptı. 'nın şovunun arkasından ise Wesley Sneijder var. , Akhisar'ın taktik idmanlarında Bruma'yı yedek soyundurup, Rodrigues'i oynatmayı planlıyordu. Ancak duruma el atan Wesley, önce Bruma ile konuşup yaptığının yanlış olruğunu anlatıp özür dilemesini istedi. Ardından Riekerink ile Bruma için konuşan Hollandalı yıldız, arabuluculuk yaparak işleri tatlıya bağladı.
    1. 31 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:04
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