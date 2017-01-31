 ''Sinan’ı daha çok oynat hocam'' – Fotomaç – 31 Ocak 2017
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    31 Ocak 2017, Salı
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    ''Sinan’ı daha çok oynat hocam''

    ''Sinan’ı daha çok oynat hocam''
    Akhisar'a karşı son golü atan için yöneticiler, teknik direktör 'ten özel istekte bulundular. Karşılaşma sonrası Hollandalı çalıştırıcıyı tebrik eden idareciler, "O, 'ın geleceği. Kendisinden çok şey bekliyoruz" diyerek Sinan'a daha fazla şans verilmesini talep ettiler.
    1. 31 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:10
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