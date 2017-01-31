Sezon sonunda şampiyonuz
Hollanda basınına konuşan başarılı hoca: Şampiyonluk yarışı son haftaya kadar sürecektir. Rakiplerimizle sahamızda oynayacak olmamız bizim için büyük avantaj.
Riekerink yeni transferle ilgili bir soruyu yanıtlarken Galatasaray'ı uzun yıllar çalıştırmak istediği mesajını da verdi. Hollandalı hoca, "Garry Rodrigues ve Ahmet Çalık gibi genç oyuncuları aramıza kattık. Rodrigues'i yakından tanıyorum. Yetenekli bir oyuncu. Gençlerbirliği'nden aldığımız Ahmet Çalık da Türkiye'nin en iyi stoperlerinden biri. Galatasaray, gelecek yıllar için de güçlü bir takım inşa edebilecek. Umarım ben de hâlâ bunun bir parçası olurum" ifadesini kullandı.
- 31 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 23:29
- Onun adı: 5iktaş
Toplam 9
Yorum
BJK__ Allahına gurban KaraKartallarım çekemeyenler çatlasında patlasın.ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ yazdıracağız.Çileli yıllar sona erdi.
- O isimler Tolgay ve Veli
Toplam 10
Yorum
asweq profesyoneller maaslarini arttirmak icin bu tip transfer haberlerini yaparlar. Aziz neden bu konuyu gundeme getirmek istedi anlamadim
- Demba Ba ve Ersan tribünde
Toplam 2
Yorum
BJK__ Söyleyeceğiz tabikide..Şampiyon BEŞİKTAŞ: ))dembaba dembaba dem-ba-ba dem-ba-ba: ))
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