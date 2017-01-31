 Sezon sonunda şampiyonuz – Fotomaç – 31 Ocak 2017
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    31 Ocak 2017, Salı
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    Sezon sonunda şampiyonuz

    Sezon sonunda şampiyonuz

    Hollanda basınına konuşan başarılı hoca: Şampiyonluk yarışı son haftaya kadar sürecektir. Rakiplerimizle sahamızda oynayacak olmamız bizim için büyük avantaj.

    Akhisar Belediyespor galibiyetiyle 'ı Süper Lig'de yeniden iddialı bir konuma taşıyan teknik direktör , Hollanda basınının da gözdesi oldu. Soccervision'a konuşan ve İstanbul'da keyifle çalıştığını anlatan başarılı çalıştırıcı, "Şampiyonluk yarışı son haftaya kadar sürecektir. Rakiplerimizle sahamızda oynayacak olmamız bizim için bir avantaj. Sezon sonunda şampiyon olacağımıza eminim" diyerek ilk defa bu kadar iddialı sözler kullandı.

    Riekerink yeni transferle ilgili bir soruyu yanıtlarken Galatasaray'ı uzun yıllar çalıştırmak istediği mesajını da verdi. Hollandalı hoca, "Garry Rodrigues ve Ahmet Çalık gibi genç oyuncuları aramıza kattık. Rodrigues'i yakından tanıyorum. Yetenekli bir oyuncu. Gençlerbirliği'nden aldığımız Ahmet Çalık da Türkiye'nin en iyi stoperlerinden biri. Galatasaray, gelecek yıllar için de güçlü bir takım inşa edebilecek. Umarım ben de hâlâ bunun bir parçası olurum" ifadesini kullandı.
    1. 31 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:29
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