 Sanki 20 yaşında gibi! – Fotomaç – 31 Ocak 2017
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    31 Ocak 2017, Salı
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    Sanki 20 yaşında gibi!

    Sanki 20 yaşında gibi!

    Sneijder, yaşlandıkça gençlik performansına kavuşuyor!

    G.Saray formasıyla geçen sezon 7, bir öncesi sezon 3 asist yapan Wesley bu sezon yaptığı 11 asistle son 2 sezonun toplamını şimdiden geride bıraktı. 2003-2004 sezonunda Ajax'ta 20 yaşında yaptığı 11 asistlik kendi rekorunu yakalayan Sneijder bir asist daha yapması durumunda kendi rekorunu kıracak.

    KARABÜK'TE OYNASA YENERDİK
    'in Akhisar sınavındaki performansı herkesin yüzünü güldürdü. Sarı-kırmızılı yöneticiler, Hollandalı futbolcunun takım için ne kadar önemli olduğuna dikket çekerken, 2-1 kaybedilen Karabük maçı için "Cezası nedeniyle yoktu; Sneijder oynasaydı kazanırdık. Böyle devam ederse en büyük kozumuz Sneijder'dir" yorumunu yaptılar.
    1. 31 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:40
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