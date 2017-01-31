 Japonya’yı sordu! – Fotomaç – 31 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Ocak 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Japonya’yı sordu!

    Japonya’yı sordu!

    Podolski’nin G.Saray’da kalmasına artık kesin gözüyle bakılsa da eski arkadaşından sürpriz bir açıklama geldi.

    Galatasaraylı taraftarların durumunu merakla takip ettiği Lukas Podolski için Japonya'da forma giyen Tomoaki Makino'dan bir açıklama geldi. Köln'den eski takım arkadaşı olan Podolski'nin transferi hakkında konuşan Makino, Alman golcünün kendisine Japonya ile ilgili sorular sorduğunu açıkladı. Japon basınına konuşan , "Podolski ile Köln'de beraber oynadık. Onu burada görmeyi isterim. Köln'de oynarken, Japonya'ya karşı bir ilgisi olduğunu biliyordum. Bana geçenlerde bir mail attı ve Vissel Kobe şehrini sordu" dedi. Bu açıklama kafaları karıştırdı.

    BAŞKANDAN POLDİ TALİMATI
    'yle ilgili transfer haberleri gelmeye devam etse de da oyuncuyla ilgili kararını verdi. Bu konuda futbol şubesiyle görüşen Başkan , "Podolski konusunun artık kapanmasını istiyorum. Taraftarımız Akhisar maçında Podolski'yi ne kadar çok sevdiklerini gösterdi. Podolski kalmalı" diye konuştu.
    1. 31 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Japonya’yı sordu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.