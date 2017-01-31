Japonya’yı sordu!
Podolski’nin G.Saray’da kalmasına artık kesin gözüyle bakılsa da eski arkadaşından sürpriz bir açıklama geldi.
BAŞKANDAN POLDİ TALİMATI
Lukas Podolski'yle ilgili transfer haberleri gelmeye devam etse de Galatasaray da oyuncuyla ilgili kararını verdi. Bu konuda futbol şubesiyle görüşen Başkan Dursun Özbek, "Podolski konusunun artık kapanmasını istiyorum. Taraftarımız Akhisar maçında Podolski'yi ne kadar çok sevdiklerini gösterdi. Podolski kalmalı" diye konuştu.
- 31 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 02:09
- Onun adı: 5iktaş
Toplam 9
Yorum
BJK__ Allahına gurban KaraKartallarım çekemeyenler çatlasında patlasın.ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ yazdıracağız.Çileli yıllar sona erdi.
- O isimler Tolgay ve Veli
Toplam 10
Yorum
asweq profesyoneller maaslarini arttirmak icin bu tip transfer haberlerini yaparlar. Aziz neden bu konuyu gundeme getirmek istedi anlamadim
- Demba Ba ve Ersan tribünde
Toplam 2
Yorum
BJK__ Söyleyeceğiz tabikide..Şampiyon BEŞİKTAŞ: ))dembaba dembaba dem-ba-ba dem-ba-ba: ))
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