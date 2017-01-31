 Hamit Altıntop Bundesliga'da! – Fotomaç – 31 Ocak 2017
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    31 Ocak 2017, Salı
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    'da!

    Hamit Altıntop Bundesliga'da!

    'un yeni takımı belli oldu. 'ın sözleşmesini feshettiği Hamit Altıntop, ekibi 'e imza attı. Alman kulübü transferi resmi olarak açıkladı.

    'da sözleşmesi feshedilen yeni takımına imzayı attı.

    Eski Galatasaraylı Hamit Altıntop, Almanya ekiplerinden 'e transfer oldu. Alman kulübü transferi resmi olarak açıkladı.

    Darmstadt'a transfer olan Hamit, "Darmstadt neler yapabileceğini kanıtlamış bir takım, sabırsızlanıyorum" dedi.

    Tecrübeli orta saha oyuncusu bugün sağlık kontrolünden geçip Alman kulübüne imzayı attı. Hamit ocak ayının ortasında Galatasaray'dan, sözleşmesi feshedilerek, ayrılmıştı.

    Hamit Altıntop'un ismi Göztepe ve Çaykur Rizespor ile de anılmıştı.

    1. 31 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 20:18
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