Hamit Altıntop'un yeni takımı belli oldu. Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Hamit Altıntop, Bundesliga ekibi Darmstadt 98'e imza attı. Alman kulübü transferi resmi olarak açıkladı.
Galatasaray'da sözleşmesi feshedilen Hamit Altıntop yeni takımına imzayı attı.
Eski Galatasaraylı Hamit Altıntop, Almanya Bundesliga ekiplerinden Darmstadt 98'e transfer oldu. Alman kulübü transferi resmi olarak açıkladı.
Darmstadt'a transfer olan Hamit, "Darmstadt neler yapabileceğini kanıtlamış bir takım, sabırsızlanıyorum" dedi.
Tecrübeli orta saha oyuncusu bugün sağlık kontrolünden geçip Alman kulübüne imzayı attı. Hamit ocak ayının ortasında Galatasaray'dan, sözleşmesi feshedilerek, ayrılmıştı.
Hamit Altıntop'un ismi Göztepe ve Çaykur Rizespor ile de anılmıştı.
- 31 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 20:18
- Fikret Orman'dan Mehmet Ekici için flaş açıklama
Toplam 42
Yorum
krtl Sen FB'yi iyi tanıyorsun fakat BESIKTAS'ı hiç blimiyorsun
- Fikret Orman'dan Mehmet Ekici için flaş açıklama
Toplam 42
Yorum
Ugur Geçen sene de BJK üçüncü diyordunuz sonra pıstınız. Az bekle yine pısarsın.
- Advocaat ayrılıyor mu?
Toplam 4
Yorum
VELI Gec bile kaldin Yönetim. Adam bizi resmen Kontro Takimi yapti ! Yeni teknik direktör YERLI olsun. Aykut Kocaman olabilir mesela.
Hamit Altıntop Bundesliga'da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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