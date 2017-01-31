Gözler onlarda
Artık transferde son saatlere girilirken Galatasaray da kadrosunu azaltmak için son kurşunlarını atacak. Son gün Berk Ünsal'ın PTT 1. Lig'e kiralanması, Adili'nin sözleşmesinin feshedilmesi ve Cavanda'nın Karabükspor'a gönderilmesi için çalışılacak. Gökay, Birhan ve Kerem için de bazı gelişmeler yaşanabilir.
- 31 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 11:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu ligin Ağası!
Toplam 18
Yorum
yav he he ağla açılırsın,açıldıkça ağlarsın.beşiktaş adamı böyle duygulandırır
- Kaddouri ve Tolgay presi
Toplam 9
Yorum
Ercan Endiaye,Endiaye,Endiaye,Endiaye,Endiaye diyorum başkada birşey istemiyorum
- Kaddouri ve Tolgay presi
Toplam 9
Yorum
Ercan Bize şu anda Endiaye lazım Endiaye yi istiyoruz
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