 Gözler onlar da – Fotomaç – 31 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Ocak 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Gözler onlar da

    Gözler onlar da
    Artık transferde son saatlere girilirken da kadrosunu azaltmak için son kurşunlarını atacak. Son gün Berk Ünsal'ın PTT 1. Lig'e kiralanması, Adili'nin sözleşmesinin feshedilmesi ve Cavanda'nın Karabükspor'a gönderilmesi için çalışılacak. Gökay, Birhan ve Kerem için de bazı gelişmeler yaşanabilir.
    1. 31 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:32
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gözler onlar da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.