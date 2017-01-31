Gemileri yaktı
Cimbom’un gündeminde yer alan Leonardo Ulloa’nın menajeri Rossi, Arjantinli golcünün gitmesine izin vermeyen Ranieri’ye sert çıktı.
CİMBOM'U KAST ETTİ
Rossi'nin temasta olduğu kulübün 'Galatasaray' olabileceği iddia edilirken, Ranieri'den Rossi'ye cevap gecikmedi. İtalyan teknik adam, İngiliz medyasına yaptığı açıklamada "Böyle bir problemim yok. Ulloa'yı severim, çok iyi bir profesyonel. Eğer kalırsa memnun olurum" dedi. Transferin son saatlerine girilirken sarı-kırmızılı ekibin, Ulloa ile bir sürpriz yapabileceği belirtiliyor.
- 31 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:57
- Onun adı: 5iktaş
Toplam 9
Yorum
BJK__ Allahına gurban KaraKartallarım çekemeyenler çatlasında patlasın.ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ yazdıracağız.Çileli yıllar sona erdi.
- O isimler Tolgay ve Veli
Toplam 10
Yorum
asweq profesyoneller maaslarini arttirmak icin bu tip transfer haberlerini yaparlar. Aziz neden bu konuyu gundeme getirmek istedi anlamadim
- Demba Ba ve Ersan tribünde
Toplam 2
Yorum
BJK__ Söyleyeceğiz tabikide..Şampiyon BEŞİKTAŞ: ))dembaba dembaba dem-ba-ba dem-ba-ba: ))
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