 Gemileri yaktı – Fotomaç – 31 Ocak 2017
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    31 Ocak 2017, Salı
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    Gemileri yaktı

    Gemileri yaktı

    Cimbom’un gündeminde yer alan ’nın menajeri Rossi, Arjantinli golcünün gitmesine izin vermeyen Ranieri’ye sert çıktı.

    'ın son olarak listesine aldığı Leonardo Ulloa'nın menajeri Horacio Rossi, 'yi çalıştıran Claudio Ranieri'ye öfke kustu. Rossi, "Ranieri'nin yalanlarından bıktım. Premier Lig şampiyonu oldu ama hâlâ transfer isteğimizi kabul etmiyor. Ulloa'nın kariyerini mahvediyor. Ulloa'yı 'Oynatacağım' dedi, sonra Islam Slimani'yi transfer etti" sözlerini kullandı.

    CİMBOM'U KAST ETTİ
    Rossi'nin temasta olduğu kulübün 'Galatasaray' olabileceği iddia edilirken, Ranieri'den Rossi'ye cevap gecikmedi. İtalyan teknik adam, İngiliz medyasına yaptığı açıklamada "Böyle bir problemim yok. Ulloa'yı severim, çok iyi bir profesyonel. Eğer kalırsa memnun olurum" dedi. Transferin son saatlerine girilirken sarı-kırmızılı ekibin, Ulloa ile bir sürpriz yapabileceği belirtiliyor.
    1. 31 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:57
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