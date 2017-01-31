Galatasaray'da kupa mesaisi başladı
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Galatasaray, Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 31 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 17:25
- Aziz Yıldırım'dan hakem açıklaması
Toplam 24
Yorum
selo sayın aziz yıldırım eserinizle gurur duyun...fennerden sogudum sizlerin yüzünden...yeter artk bir gidin kardeşim
- Aziz Yıldırım'dan hakem açıklaması
Toplam 24
Yorum
44istanbul Sayin Aziz Bey, Hakemler tarafından, FB lehine yapilan "hatalarla" alinan puanlara ve sampiyonluklara da, cikip, "hakemlerimiz cok hata yapiyor, bunun degismesi lazim" demedigin sürece, burada yaygara yapmana gerek yok. Samimi olmadikca, konusmalarin ve aglamalarin hepsi bosa! Kendi basarisizligini disarida aramayacaksin, diger kulüplerin basarilarina saygi göstereceksin, adam olacaksin! Her sene FB sampiyon olacak diye kural da yok. Bu sene BJK ve MBS iyi, seneye baskasi olabilir. nedir bu ya?
- Fikret Orman'dan Mehmet Ekici için flaş açıklama
Toplam 24
Yorum
Bence Gercekten Sevindim gelmedi bize zaten basdan istemiyordum Oyun Stili olarak su an SoSa Boslugunu Doldurabillecek birisi degil
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