 Avrupa'nın da yıldızı – Fotomaç – 31 Ocak 2017
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    31 Ocak 2017, Salı
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    Avrupa'nın da yıldızı

    Avrupa'nın da yıldızı

    Portekizli, Akhisar maçında attığı 2 golle yükselişini sürdürdü. Avrupa’nın 5 büyük ligi baz alınarak yapılan ‘23 yaş altında gole en çok katkı sağlayan oyuncular’ sıralamasında 4. basamağa yerleşti.

    Bu sezonki müthiş yükselişini 6-0 kazanılan Akhisa'ı maçında da sürdürüp 2 gol atan Bruma, Avrupa'da da yıldızını parlatmaya devam ediyor. Geçen yılı Real Sociedad'da geçiren ve bu sezona bambaşka bir başlangıç yapan Portekizli futbolcu, Süper Lig'deki performansıyla Avrupa'nın en iyi 10 ismi arasına girmeyi başardı. , ligde 18 maçta 7 gol, 5 asistle Avrupa'daki 5 büyük lig (Premier League, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1) ve Süper Lig baz alındığında '23 yaş altında gole en çok katkı yapan' 4. isim durumuna geldi.

    ZİRVEDE WERNER VAR
    Bu alanda listenin zirvesine Alman ekibi Leipzig'de oynayan Timo Werner (11 gol, 4 asist) yerleşirken, Bruma'dan daha iyi performans sergileyen diğer isimler ise Tottenham'dan Dele Alli ve Fiorentina'dan Federico Bernardeschi oldu. Bayer Leverkusen'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu da ilk 10'a girmeyi başardı.



    SÜPER LİG'İN İLK SIRASINDA
    Bruma, Süper Lig'de 23 yaş altı isimler arasında ise ilk sırada yer alıyor. 12 gole katkıda bulunan Portekizli'nin ardından Atiker Konyaspor'da forma giyen Riad Bajic 11 golle 2. sırada yer alırken, 8 gol katkısıyla Medipol Başakşehir'den Cengiz Ünder de 3. sırada geliyor.

    'BÖYLE GİDERSE 20 MİLYONA SATILIR'
    Bruma'nın Cimbom'a transferinde büyük rol oynayan menajer Marco Kırdemir, Portekizli yıldızın geleceği hakkında konuştu. Kırdemir, "G.Saray, Bruma için 10 milyon euro ödedi. Ama o, 20 milyonun üstüne satılabilecek bir futbolcu. Şu andaki piyasası 15 milyon euro. Bu performansını sürdürürse 20 olabilir" dedi.

    ?5 YILLIK YENİ SÖZLEŞME ÖNERECEK
    G.Saray yönetimi, Bruma'nın sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. 22 yaşındaki oyuncunun menajerinin şubat ayı içinde İstanbul'a geleceği ve yeni bir kontrat için masaya oturulacağı bildirildi. Yönetimin, 5 yıllık sözleşme önereceği bilgisi paylaşılan Bruma'nın yıllık ücretini ise 2 milyon euro'ya çıkaracağı kaydedildi. Bruma 1.2 milyon euro alıyor.
    1. 31 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:38
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