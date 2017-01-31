Avrupa'nın da yıldızı
Portekizli, Akhisar maçında attığı 2 golle yükselişini sürdürdü. Avrupa’nın 5 büyük ligi baz alınarak yapılan ‘23 yaş altında gole en çok katkı sağlayan oyuncular’ sıralamasında 4. basamağa yerleşti.
ZİRVEDE WERNER VAR
Bu alanda listenin zirvesine Alman ekibi Leipzig'de oynayan Timo Werner (11 gol, 4 asist) yerleşirken, Bruma'dan daha iyi performans sergileyen diğer isimler ise Tottenham'dan Dele Alli ve Fiorentina'dan Federico Bernardeschi oldu. Bayer Leverkusen'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu da ilk 10'a girmeyi başardı.
SÜPER LİG'İN İLK SIRASINDA
Bruma, Süper Lig'de 23 yaş altı isimler arasında ise ilk sırada yer alıyor. 12 gole katkıda bulunan Portekizli'nin ardından Atiker Konyaspor'da forma giyen Riad Bajic 11 golle 2. sırada yer alırken, 8 gol katkısıyla Medipol Başakşehir'den Cengiz Ünder de 3. sırada geliyor.
'BÖYLE GİDERSE 20 MİLYONA SATILIR'
Bruma'nın Cimbom'a transferinde büyük rol oynayan menajer Marco Kırdemir, Portekizli yıldızın geleceği hakkında konuştu. Kırdemir, "G.Saray, Bruma için 10 milyon euro ödedi. Ama o, 20 milyonun üstüne satılabilecek bir futbolcu. Şu andaki piyasası 15 milyon euro. Bu performansını sürdürürse 20 olabilir" dedi.
?5 YILLIK YENİ SÖZLEŞME ÖNERECEK
G.Saray yönetimi, Bruma'nın sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. 22 yaşındaki oyuncunun menajerinin şubat ayı içinde İstanbul'a geleceği ve yeni bir kontrat için masaya oturulacağı bildirildi. Yönetimin, 5 yıllık sözleşme önereceği bilgisi paylaşılan Bruma'nın yıllık ücretini ise 2 milyon euro'ya çıkaracağı kaydedildi. Bruma 1.2 milyon euro alıyor.
- 31 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 23:38
- Onun adı: 5iktaş
Toplam 9
Yorum
BJK__ Allahına gurban KaraKartallarım çekemeyenler çatlasında patlasın.ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ yazdıracağız.Çileli yıllar sona erdi.
- O isimler Tolgay ve Veli
Toplam 10
Yorum
asweq profesyoneller maaslarini arttirmak icin bu tip transfer haberlerini yaparlar. Aziz neden bu konuyu gundeme getirmek istedi anlamadim
- Demba Ba ve Ersan tribünde
Toplam 2
Yorum
BJK__ Söyleyeceğiz tabikide..Şampiyon BEŞİKTAŞ: ))dembaba dembaba dem-ba-ba dem-ba-ba: ))
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